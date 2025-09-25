堰塞湖溢流重創花蓮…基隆議長童子瑋捐10萬元 謝國樑：支援救災為主
馬太鞍溪堰塞湖重創花蓮，基隆市議長童子瑋今天宣布捐出10萬元，並呼籲民眾響應募款。基隆市長謝國樑表示，市府目前已支援器具及設備及人力救災為主，其他的捐款將責成社會處延到下一波辦理。
童子瑋表示，他知道大家的心都揪在一起，行政院長卓榮泰昨天已經前往花蓮勘災，賴清德總統也到花蓮，已要求國軍全力投入地方救災工作，協助整理災區道路，這些努力都是希望大家能早一點恢復正常生活。
童子瑋說，災害無情，但大家能用行動讓愛傳遞，基隆和花蓮雖然隔著中央山脈，希望大家一同出力，讓受災的花蓮鄉親知道，他們並不孤單。
基隆市長謝國樑表示，市府目前已支援器具及設備及人力救災為主，其他的捐獻將責成社會處延到下一波辦理。
