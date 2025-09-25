快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

堰塞湖溢流重創花蓮…基隆議長童子瑋捐10萬元 謝國樑：支援救災為主

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議長童子瑋宣布捐10萬。記者游明煌／翻攝
基隆議長童子瑋宣布捐10萬。記者游明煌／翻攝

馬太鞍溪堰塞湖重創花蓮基隆市議長童子瑋今天宣布捐出10萬元，並呼籲民眾響應募款。基隆市長謝國樑表示，市府目前已支援器具及設備及人力救災為主，其他的捐款將責成社會處延到下一波辦理。

童子瑋表示，他知道大家的心都揪在一起，行政院長卓榮泰昨天已經前往花蓮勘災，賴清德總統也到花蓮，已要求國軍全力投入地方救災工作，協助整理災區道路，這些努力都是希望大家能早一點恢復正常生活。

童子瑋說，災害無情，但大家能用行動讓愛傳遞，基隆和花蓮雖然隔著中央山脈，希望大家一同出力，讓受災的花蓮鄉親知道，他們並不孤單。

基隆市長謝國樑表示，市府目前已支援器具及設備及人力救災為主，其他的捐獻將責成社會處延到下一波辦理。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 童子瑋 謝國樑 基隆 捐款 募款

相關新聞

來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火...

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員...

