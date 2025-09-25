聽新聞
永齡基金會捐款1000萬元 支援花蓮災區即刻救援
樺加沙颱風挾帶劇烈暴雨重創花蓮地區，造成嚴重淹水、道路中斷與民眾家園損毀。為協助受災居民迅速獲得收容安置、物資發放、生活援助與家庭修復等救災與重建工作，永齡基金會緊急捐款台幣一千萬元，支援第一線救災工作的公益團體，提供最即時直接的協助。
本次捐款對象包括但不限於：財團法人基督教芥菜種會、社團法人中華基督教救助協會、財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會等公開募款單位，相關募款資訊也可上相關單位官方平台與社群臉書查詢。
永齡基金會始終堅信「雪中送炭、及時送暖」，讓愛與關懷在第一時間抵達每一位需要幫助的災民身邊。
