影／賴總統視察花蓮災情 承諾明年雨季前完成馬太鞍溪堤防加固
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤，光復鄉多處遭泥流淹沒的嚴重災情，賴清德總統今天下午到花蓮勘災，親自向受災戶表達慰問之意。總統同時也承諾在明年雨季之前，會把馬太鞍溪堤防加固工程完工。
賴總統在下午將近三點左右抵達中華路、和平街口，住戶向總統表示，馬太鞍溪河堤堤防已經三、四十年了，一定要再加高，請總統一定要幫忙。總統表示，已經有指示相關單位立即修復馬太鞍溪堤防，並且要在一個月之內完成，同時要在農曆年前要把它加固，明年雨季來臨之前，要變成永久性的堤防，賴清德還交代身邊的經濟部次長賴建信，考慮一下是否要再把提防加高。
另位住戶向總統表示，大水淹到胸部，抱怨房子也沒了、工廠也沒了，日子不知道要怎麼過？賴總統安慰住戶，告訴災民說，國軍會來這邊幫大家清理家園，請大家放心。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
