影／賴總統視察花蓮災情 承諾明年雨季前完成馬太鞍溪堤防加固

攝影中心／ 記者杜建重／花蓮即時報導
賴清德總統（右二）今天下午到花蓮勘災，穿著雨鞋踩在泥濘中親自向受災戶表達慰問之意。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤，光復鄉多處遭泥流淹沒的嚴重災情，賴清德總統今天下午到花蓮勘災，親自向受災戶表達慰問之意。總統同時也承諾在明年雨季之前，會把馬太鞍溪堤防加固工程完工。

賴總統在下午將近三點左右抵達中華路、和平街口，住戶向總統表示，馬太鞍溪河堤堤防已經三、四十年了，一定要再加高，請總統一定要幫忙。總統表示，已經有指示相關單位立即修復馬太鞍溪堤防，並且要在一個月之內完成，同時要在農曆年前要把它加固，明年雨季來臨之前，要變成永久性的堤防，賴清德還交代身邊的經濟部次長賴建信，考慮一下是否要再把提防加高。

另位住戶向總統表示，大水淹到胸部，抱怨房子也沒了、工廠也沒了，日子不知道要怎麼過？賴總統安慰住戶，告訴災民說，國軍會來這邊幫大家清理家園，請大家放心。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤，光復鄉多處遭泥流淹沒的嚴重災情，受災戶全家動員，連小朋友也拿起跟自己身高一樣高的鐵鏟清除淤泥。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤，光復鄉多處遭泥流淹沒的嚴重災情，賴清德總統（左）今天下午到花蓮勘災，親自向受災戶表達慰問之意。記者杜建重／攝影
國軍動員大批人力在災區協助受災戶清理淤泥。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，造成溪水溢堤的嚴重災情，從高空俯瞰，住戶家泡在泥流中，有如災難現場。記者杜建重／攝影
賴清德總統（右）今天下午到花蓮勘災，親自向受災戶表達慰問之意，並承諾在明年雨季之前，會把馬太鞍溪堤防加固工程完工。記者杜建重／攝影
