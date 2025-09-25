花蓮洪災死傷慘重 賴清德探視災民承諾：讓大家快速回家過正常生活

快訊

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
賴清德總統今天視察災區，慰問災民。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天視察災區，慰問災民。記者季相儒／攝影

花蓮災情慘重，賴清德總統今天到馬太鞍教會視察收容災民，賴清德承諾，中央團隊會跟大家站在一起，不管是我或行政院長卓榮泰，都會協助大家，解決各項問題，「讓大家快速回到我們家，過正常的生活」。賴也透露，馬太鞍溪橋斷裂，相關復建共24億元，中央會全額來做。

賴清德到教會慰問災民，現場「總統好」此起彼落，賴抱著嬰兒與災民合照，化解災民緊繃情緒，但也有災民看到總統後當場落淚。

賴也慰問前來的義廚志工，有志工說，他從台北到花蓮落地深根，東海岸到北海岸，「我是兩岸民族啦」，賴清德還笑回「兩岸一家親」。

賴清德向災民表示，中央會盡全力跟大家站在一起解決各種困難，跟大家一起度過難關，吃得沒問題，但住得可能不舒服，睡在椅子上，要盡速解決問題。

賴清德說，第一供水恢復的問題，光復淨水廠因為汙泥有影響淨水池，光復淨水場供應4千多戶用水，目前已恢復40%，預計今晚會全部供水，若地勢較高，水壓可能會少一點，但會盡全力；電的問題已復電98%，台電也會盡快恢復百分百用電。

賴清德說，用水用電都能方便外，通訊也會盡力恢復，基地台受損30幾座，恢復一半，要災區漫遊，例如中華電信也可收到台灣大哥大收訊，包括遠傳等並3家電信公司互相支援，讓民眾很方便使用。

賴清德也說，馬太鞍溪橋被沖斷，他要求交通部，希望在10月底能夠有函館便橋，4個月左右，希望有鋼構便橋，明年2026年底前，至少單向橋建立起來，這樣24億元中央會全額來做。

賴清德說，馬太鞍溪提防修築，他要求水利署長共同努力，要儘速修復完成，兩周到1個月內，修復破損堤防，且在今年農曆年前能夠加固，明年雨季來臨前，變成永久性堤防，不僅是加固還要提高，保護附近民眾安全。

賴清德也提到堰塞湖部分，不可能用爆破，因為爆破太危險，分洪或虹吸等方法，也因堰塞湖在馬太鞍溪上游，器械、人力很難到達，專家學者都有接受農業部委託，時時時監控資料交給花蓮縣府，做好安排，也請專家、政府等相關部門，積極研究方法，不要讓大家颱風一來就有心理壓力，「回到家園後，安心生活」。

賴清德說，他去視察佛祖街非常嚴重，淤泥80公分高都有，傢俱都沖壞，他也下令國防部兵力2萬7867人陸續進來、機具3853件，國軍目前正幫忙清理佛祖街街道、搬離大件傢俱，過去國軍有規定不能進民宅，但這次特殊，也責成國防部授權指揮官，住戶同意後，國軍就可進去，幫助民眾解決屋內各項問題。

賴清德總統今天視察災區。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天視察災區。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天視察災區，有災民當場落淚。記者季相儒／攝影
賴清德總統今天視察災區，有災民當場落淚。記者季相儒／攝影
賴清德總統探視災民，也親民的抱著嬰兒。記者王燕華／攝影
賴清德總統探視災民，也親民的抱著嬰兒。記者王燕華／攝影

來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根...

堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運

花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清...

母亡還要到處問…花蓮災民控光復鄉公所拒收遺體 鄉長急澄清

花蓮光復鄉堰塞溢流釀成重大死傷，有災民說，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來，但道路斷絕、橋梁毀...

影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火...

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

輕哄小男童「我們等媽媽」 新北消防持續投入救援

支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪水災，新北市政府消防局特搜人員在滾滾泥水中組成人牆，護送長者安全通行的畫面令人難忘，其中特搜人員...

