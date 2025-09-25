聽新聞
堰塞湖溢流挾帶汙泥「情況特殊」 賴總統授權國軍進災民住家清運
花蓮堰塞湖溢流致災，很多道路的淤泥尚未清除，住家也累積大量淤泥。賴清德總統今天視察花蓮災區時，救災單位反映年邁災民無力清理，他當場指示「授權」國防部長與指揮官，可以讓國軍進屋協助，但為了避免紛爭，與地方取得共識後進行。
今年7月丹娜絲颱風重創南部，總統賴清德到嘉義勘災時，當地居民請求政府協助長者清理家園，當時賴清德回應，國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」，此說法引發民怨及議論。
今天賴清德總統前往花蓮勘災時表示，花蓮堰塞湖災情的情況特殊，原本規定是不行的，但他授權國軍可以進入災民的住家協助清運。
賴總統聽取原住民委員會的簡報後表示，這次災後復原，特別在部落有些年紀老邁家庭，恐無力清理家園，他指示「授權」，因為原本規定為避免紛爭，是不行的，國軍嚴禁進入民眾的私人財產範圍，怕有紛爭，這是多年來建立的傳統。
「這次情況特殊」，賴清德說，他授權國防部長顧立雄及指揮官，與鄉鎮長或村里長取得共識，在避免誤解的狀況下，國軍可以進去幫忙，不管是搬離大型家具或清除汙泥都可以進行，如果有需要人力的話，國軍都可以增加。
