台南市調派20名消防替代役男 支援花蓮光復鄉救災

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，台南市調派20名消防替代役男，由民政局役政人員與專責輔導員帶隊，投入為期5天的支援行動，協助花蓮縣進行相關復原與救災工作。民政局副局長長吳明熙代表市長黃偉哲感謝役男的付出，並提醒務必注意安全，平安歸來。

今年7月丹娜絲颱風重創台南，內政部隨即派遣於成功嶺受訓的警大警專役男投入台南市的災後復建工作，台南市本著人飢己飢、人溺己溺之精神，緊急派遣20名具有EMT-1及防災士證照的消防役現役替代役役男協助花蓮復原工作、役男抵達後將由花蓮前進指揮所民政處及光復鄉公所人員負責調度投入救災工作，並在過程中學習面臨災害時的應變技能，強化服務能量。

市長黃偉哲表示，面對重大天然災害，全國各地政府都應展現團結合作的精神，調派消防替代役男支援，不僅體現了地方政府彼此守望相助的決心，也讓役男在服役期間獲得寶貴的實戰經驗。

民政局長姜淋煌也指出，善用替代役人力，共同守護民眾安全，與民眾並肩站一起，藉由替役役男協助災區，成為花蓮強力的後盾，希望讓花蓮的鄉親感受到來社會的溫暖，盼望花蓮能早日迎來天晴與安定。

