花蓮人的辛苦台南懂！台南綠營民代送物資到災區「回報溫情」
樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，民進黨台南市立委林俊憲表示，他與市議員郭鴻儀已經籌備一批救援物資，將送往花蓮災區協助安置災民。
林俊憲指出，這幾天花蓮災情嚴重，許多單位及民間團體第一時間投入救援，讓災民獲得即時協助。他回想當年丹娜絲颱風重創台南時，全台各地踴躍伸出援手，才讓台南能夠重新站起來，「如今換我們回報這份溫情」。
這次準備的物資包括乾糧、換洗及保暖衣物、飲用水與清洗用具等，將送往花蓮「虎爺溫泉」，供當地安置的災民使用。林俊憲強調，救災不分彼此，「同島一命，我們與花蓮站在一起」，並期盼花蓮能早日恢復安定生活。
林俊憲臉書全文：
走過風風雨雨，花蓮人的辛苦，台南懂！
這幾天，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，謝謝第一時間投入救援的各單位和無數民間團體，讓災民盡快獲得協助。 我也想起丹娜絲風災重創台南時，全台各地伸出援手，各種物資源源不絕地送來，才得以讓台南重新站起來。這次，換我們回報這份溫情。
我和郭鴻儀議員已經準備好一車的物資，有乾糧、換洗及保暖衣物、飲用水、清洗用具等等，即將送往花蓮「虎爺溫泉」，提供當地安置的災民使用。 救災不分你我，同島一命，我們與花蓮站在一起，期盼花蓮早日恢復以往的安定，花蓮加油！
