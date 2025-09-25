來不及反應！婦剛過90大壽卻葬身洪水 女兒哽咽：只能用雨水清理遺體

快訊

聯合報／ 記者張策翁至成／花蓮即時報導
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。90歲張姓老婦不幸罹難，女兒黃姓女子回憶當時情景，哽咽表示「水突然進來，根本來不及反應」。並痛批縣府災前災後該做的「完全沒做到」。

黃女說，事發當天下午，她與母親住在相鄰的房子裡。洪水湧入時，她先是想把泡過水還能用的東西放到廚房，但剛放完，水就淹到大腿。她立刻想到要去隔壁看母親，卻發現水勢瞬間已到胸口，根本過不去，「完全來不及」。她還打電話請鄰居幫忙，但對方也無法涉水抵達。

直到晚上7點多，水勢稍退，她和丈夫孩子游到母親家查看，打開大門就看到媽媽倒臥在客廳，已經死亡。家人合力將母親移到較安全的地方，避免遺體被洪水沖走。等到水退去後，才將母親帶回家，「因為沒有水，只能用雨水幫媽媽清乾淨，再放到床上蓋好被子。」

黃女遺憾表示，媽媽今年3月才剛過完90大壽，「雖然媽媽走了，但我們還是慶幸至少找得到她，有的人至今還找不到親人。」她含淚祈求，母親在最後一刻不要承受太多恐懼與驚慌。

她痛批，縣府對災害準備不足，讓百姓陷入險境卻無人協助。「縣政府災前災後該做的都沒有做到，之前就知道會有溢堤風險，不管會不會發生，都要當作會發生來準備。很多老人家重聽，聽不到廣播，你鄉長或里長就應該演練，逐戶提醒，或是把老人先移置到安全地方，而不是知道有可能發生卻當作沒事。」

回憶當晚情景，黃女形容宛如末日：「現場真的像電影裡的畫面，好像走進電影院裡的末世場景。」她語帶無奈表示，失去至親的痛苦無法彌補，但仍希望政府能記取教訓，不要再讓下一個家庭承受同樣的悲劇。

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影

