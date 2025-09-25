談高雄撤離經驗 陳其邁：黃色警戒一律強制

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，撤離情形引關注。高雄市長陳其邁今天表示，撤離要精準造冊及提早撤離，高雄只要土石流等黃色警戒發布一律強制撤離，不配合就開罰。

陳其邁今天到嘉義縣出席今周刊「科技驅動，新矽大南方」論壇，並接受媒體訪問，被問到高雄在進行撤離時的根據標準為何時做上述表示。

陳其邁說，高雄市在撤離部分，有3個重要步驟，第一是精準造冊，名冊保全對象必須平時就要隨時更新，尤其颱風或土石流警報發布前，一定會再確認名單。

第二是提早撤離，他說，一般縣市在撤離時，是等到土石流紅色警戒發布才強制撤離，但高雄市只要黃色警戒發布，就一律採取強制撤離措施。因為有時候撤離，如果在深夜發布警報的時候，要撤離會來不及。

陳其邁說，所以高雄市都是在下午前就必須採取強制撤離措施。第三就是確實執行相關的撤離工作，由軍方、警消、公所以及里長等，全力動員，「如果不配合的話，我們就會立即開罰」。

陳其邁說，以0728豪雨為例，高雄市撤離了約3104人，幾乎這種大大小小的颱風或是豪雨，高雄市撤離的人數都超過3000人以上。把撤離工作做好，減少災損及保障民眾生命財產安全，是非常重要的工作。

他說，以花蓮來看，現在最重要的工作是救人。還有一些失蹤人口等待救援，高雄市特搜隊昨天接獲通知就立即出發，「我想災後的相關責任歸屬，現在並不是重點，還是救人為先」。

