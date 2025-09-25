影／吊車大王胡漢龑派小山貓領進災區 罹難者每人發1萬元、傷者3千
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，造成至少15人死亡悲劇。去曾無償救援出動大型吊車、參與新竹晴空匯大火救援的「竹北吊車大王」胡漢龑，如今再度出手救援，他今表示要派出2台具有掃地功能的小山貓、以及攜帶50萬到100萬不等的物資前往救災，另提供往生者每人1萬元、傷者3000元的資助，希望天佑花蓮，大家一起協助當地居民度過難關。
這兩台全新的小山貓由啟德向安鈦動力機械公司購置，共約360萬，原先要於本周末的機械展展示，胡漢龑透露，昨天看到國軍弟兄徒手用圓鍬清理泥土，十分辛苦且效率有限，而兩台小山貓具備強大的剷泥、清沙石等功能，效率預估可抵兩百名人力，能將泥土快速剷起裝運，有效解決災區大量的泥濘清理問題。
他呼籲，希望國軍弟兄能將重點轉向搬運冰箱、家具等物資，而挖面的重機具工作則交由啟德團隊處理。除了重機具支援外，啟德重機也提供了實質的經費與物資援助，胡漢龑也宣布將提供新台幣50萬至100萬元的救災物資，如雨鞋、照明設備、保暖衣物、食糧等民生物資等，以應對災區急需，此外，另提供往生者每人1萬元、傷者3000元的資助，希望天佑花蓮，大家一起協助當地居民度過難關。
胡漢龑說，這些都已經準備就緒，預計有10多位人力前往，包含司機、油料等都自掏腰包，呼籲花蓮縣消防局、光復鄉鄉長等相關單位，可盡速與啟德重機公司聯繫，以便協調重機具進場時程及物資需求希望能將資源精準、迅速地投入最需要的地點，協助光復鄉等受災嚴重地區迅速恢復。
