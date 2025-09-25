颱風重創花蓮 國慶活動記者會宣布捐助花蓮風災

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜24日於國慶活動記者會宣布，將各自捐出一個月薪水，南投縣政府、台中市政府同時各捐200萬元、立法院也捐助100萬元的急難救助金，還有韓國瑜院長的點亮基金會加碼捐出100萬元，一起為花蓮祈福，並祈願災情早日平息。圖／照片取自南投縣政府
颱風重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜24日於國慶活動記者會宣布，將各自捐出一個月薪水，南投縣政府、台中市政府同時各捐200萬元、立法院也捐助100萬元的急難救助金，還有韓國瑜院長的點亮基金會加碼捐出100萬元，一起為花蓮祈福，並祈願災情早日平息。

南投縣長許淑華表示，花蓮發生災變，臨近縣市馬上出動協助救災，看到災情不斷擴大，南投響應捐輸，南投捐出社會救助金200萬元，希望花蓮早日走出困境，重建家園。

南投縣府表示，10月10日國慶焰火在南投，焰火施放地點，臨近貓羅溪與情人橋，藉由天際與河岸交織的獨特場域，呈現專屬於南投的國慶印記，施放時間約40分鐘，發數總計3萬2,393發，施放發數為近10年最多，慶賀國家生日快樂；國慶連假也正值「2025南投世界茶業博覽會」辦理期間，邀請全國民眾到南投白天逛茶博、晚上看焰火。

許淑華縣長指出，今年國慶焰火分12段主題進行，首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙與夜間照明彈，綻放時形成如祥雲般的幻彩畫卷，搭配地面彩墨盆花煙火，上下輝映，打造南投專屬的浪漫奇景與創意視覺饗宴；更有別以往多以交響樂搭配焰火施放，今年度首創雙DJ現場混音配樂，邀請2位台灣知名DJ，蟬聯三屆亞洲百大女-妖嬌及DJ MR.GIN演出。

在主會場南投縣會展中心，10月10日白天安排具節慶氛圍的體驗活動，有「雙十好市市集」、「放電樂園」，包括在地風味小吃、特色美食餐車、伴手禮專區、青創品牌等特色攤位；自下午四點起，在地優秀團隊輪番登場演出，包括受邀至歐洲參與演出的南投舞蹈團、曾前往歐洲五國巡演的原聲童聲合唱團，更邀請到榮獲第36屆金曲獎最佳原住民歌手獎，來自南投縣仁愛鄉的賽德克族－姑慕巴紹，為夜間焰火盛典暖場，焰火晚會壓軸並有原子少年Saturnday、吳思賢、陳芳語等歌手演唱。

