花蓮淹水慘重 慈濟動員入災區清掃關懷

慈濟投入樺加沙颱風災後復原，9月24日從各地將物資送到光復鄉，並與當地政府商討災後復原工作，除了於安置點、前進指揮所等地設立關懷據點、醫療站，關懷受災鄉親。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文9月24日前往光復鄉前進指揮所、市區進行勘災，慈濟花蓮本會確認天候允許、交通順暢後，立即展開動員清掃工作，9月25日一早來自各地慈濟人匯聚於光復火車站，進行第一波的清掃工作。

慈濟在颱風天前，已提供福慧床、隔屏、毛毯等物資給預定受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響的鄉鎮，因光復鄉受災嚴重，9月24日慈濟分別從台東、玉里、瑞穗、花蓮市區等地將物資送到光復鄉。災區交通陸續恢復，慈濟也從花蓮、玉里送來熱食與物資，並且在安置災民的校園設立服務點，也於光復糖廠的中央前進指揮所設立服務據點，作為災民關懷與志工協調中心，統籌物資發放、安心家訪及資訊交流。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，我們首先跟花蓮縣政府確認投入的區域分配，慈濟會做入戶的清理打掃，我們先進行光復車站前的2區清掃。淤泥慢慢在乾燥當中，我們希望盡快清掃，越乾越難清理。目前面臨的挑戰是有電沒有水，我們看到居民長者居多，雖然都自行清理，但是一個人能力有限，只能做非常局部的清理。目前公共區域已經有政府、軍隊清理，慈濟希望能盡快幫助災民，恢復家園。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，災後光復鄉內診所因受災無法提供服務，考量環境與未來醫療長路，於是在前進指揮所及鄰近學校與教會設立醫療場域。未來我們會跟慈濟一起合作，不只有人文的關懷，還有醫療照護。水災讓很多慢性病患者的藥被沖走或濕掉，相關的藥物需求量高，還有外傷與情緒用藥，醫療站也會設立心靈諮商中心。很高興看到慈濟，慈濟在膚慰與心靈療癒也扮演重要角色，我們可以一起來合作。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文下午到光復火車站前的住家進行勘災工作，民眾看到慈濟人的身影，紛紛訴說溢堤時的害怕，以及淤泥難清理的狀況。「看到大家開始跑出去，泥流一下子就到，非常的快，門來不及關。不知道怎麼處理這些土。」「這個(淤泥)太重了，這個很難清，要機器來推。現在沒有水，推不動。」

得知慈濟將來協助清掃，居民露出期待的眼神。李女士：「慈濟最有愛心，一定會來幫忙。謝謝大家！」「你們的效率真的是有目共睹，非常期待。」

住在光復車站前的張先生家裡還算地勢高，但是溢堤時，泥流淹到家裡最裡面的廚房，門口鐵門可以看到清楚的泥痕快到他的腰部，張先生一邊清理騎樓的淤泥，一邊表示，這需要靠機器，人力不知道要鏟到什麼時候，只能靠外部支援。

慈濟基金會指出，慈濟邀約各界投入災區清掃工作，預計第一波動員災區清掃時間為9月25-29日的9-17點，每日集合於光復火車站門口。考量災區現況，請自備裝備：雨鞋、防曬用品、飲用水、環保餐具、點心或能量補給品，並穿著合適服裝、注意自身安全，慈濟將視天候狀況與需求調整行程，敬請事先洽慈濟報名。

