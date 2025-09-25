力助花蓮賑災 賴清德、蕭美琴、卓榮泰各捐一個月薪水

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，淹水災情慘重。府院包括賴清德總統、蕭美琴副總統，及行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵，皆捐出一個月薪水賑災。至於最新救災進度，協調所25日表示，截至12時30分統計，死亡人數14人、失聯人數34人、救出人數633人。

總統府、行政院提供： ●衛福部財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」 戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行長春分行（005） 銀行帳號：102-005-201-966

卓榮泰25日於院會中表示，他昨日已責成衛福部啟動財團法人賑災基金會的公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶在今日上午開始接受捐款，他、鄭麗君及張惇涵將捐出一個月薪資所得，希望可以透過災害救助的精神，結合國內外民間力量，共同協助災區復原。

總統府發言人郭雅慧24日表示，賴總統第一時間即責請榮泰統合各部會，全力投入協助花蓮縣府、救援受困民眾，並請行政院成立前進協調所，全面協助災後復原與重建工作，務求盡力確保國人生命財產安全。

郭雅慧表示，為結合政府及民間力量協助受災民眾，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，25日起接受外界捐款。賴總統、蕭美琴以個人身份，分別捐出一個月所得至該賑災專戶，盼不分中央地方、全體國人，共同支援花蓮。

有關花蓮災區最新救災情形，中央災害應變中心前進協調所今日召開第二次工作會報，由總協調官經濟部次長賴建信說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度，已動員消防人車超過770人次以上全力搜救，截至今日12時30分統計死亡人數14人、失聯人數34人、救出人數633人。

協調所表示，水電搶修部分，統計停水戶數達4,378戶、停電戶數達190戶。其中，台水公司光復淨水廠已在日凌晨檢修完成並陸續送水，目前系統水壓狀況正逐步恢復，同時設置13處臨時供水站，維持民眾生活用水。復電部分，台電已派出空拍機及人力徒步密切掌握災情，只要障礙排除就可挺進搶修。

協調所提到，資源調度部分，昨日水利署已從全國各地調度45台各式機具，協助馬太鞍橋下游右岸堤防的修復工作。此外，中央災害應變中心也透過內政部國土署調度山貓、吊卡、抓斗、怪手、卡車等的各式機具185台，人員359人，進駐光復地區進行家園恢復。

賴建信說明，關於溢淹街道復原工作，已協調做工作律定及區分，以最快的速度搶修，其中包括修復堰塞湖所在的地方監視系統。

賴建信表示，農業部林業及自然保育署目前從空拍數據所掌握的資訊顯示，堰塞湖最大的蓄水量體已從事件前的9,100萬立方公尺，下降到1,300萬立方公尺，只剩下15%的蓄水容量。

農業部林保署分署長黃群策補充說明，因壩體下切比原來的高度降低104公尺，水量剩餘原本的15%，評估目前不會有致災洪水發生，民眾於白天回家清理家園，晚上則建議回到收容處所，不要靠近河道以確保安全，並隨時注意細胞簡訊通知。

黃群策說，至於解除紅色警戒的條件，必須要視天候狀況、壩體穩定度、河道上土砂狀況、水量等綜合考量，林保署將持續監測。

