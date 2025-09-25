大水終於退去！花蓮光復鄉居民動起來 把握時間著手清淤泥

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，災害進入第三天，救援團隊把握黃金72小時搜救，同時間居民也陸續返回住家，辛勤整理家中淤泥，希望能儘速讓日子恢復往常平和。

記者觀察，相較於昨天光復鄉直至入夜前都還有下雨，甚至不乏較大雨勢，今天一早烈日炎炎，居民發現淹水退去、水位下降許多，立刻「動起來」用小鏟子、畚箕等工具協助清除淤泥，門口淤泥厚度高度不一，住戶不惜手腳沾滿泥土也要把握時間清掃。

總統賴清德今天南下花蓮勘災，在光復車站附近的據點慰問救災國軍，期間也以口頭方式慰問正在家門口清淤的光復鄉民。

光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
總統賴清德今天南下花蓮勘災。記者翁至成／攝影
總統賴清德今天南下花蓮勘災。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影
光復鄉大水災進入第三天，光復鄉居民見水退去，開始著手家中淤泥。記者翁至成／攝影

