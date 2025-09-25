大水終於退去！花蓮光復鄉居民動起來 把握時間著手清淤泥

藝人江祖平指控前男友龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍，近期終於進入司法調查程序，但在江祖平坦言自己就是受害者後，遭到不少網友逐一檢視其行徑，不只律師李怡貞質疑「為什麼一開始不直接提告？」另外則有網友說「男女朋友怎麼會算性侵？既然是男女朋友就是你情我願啊」。檢討被害人的社會氛圍，不只存在於台灣，全球皆在發生中，而導致檢討被害人的背後因素，多源自於對公平世界的投射，以及缺乏同理心、把人工具化等。

2025-09-25 15:29