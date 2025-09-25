LINE Pay啟動馬太鞍溪堰塞湖災害募款 支持災區重建
強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日發生溢流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，人命傷亡與財產損失災情嚴重。行政院協調相關單位後，由衛生福利部轄下公設財團法人賑災基金會開辦捐款帳戶，LINE Pay 25日起與財團法人賑災基金會合作啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，民眾可以透過LINE Pay愛心捐款平台即時捐款，捐款將用於災後重建。
用戶進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，用戶可選擇以綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。捐款以100元為一個單位，單次捐款金額最高上限為10萬元。LINE Pay募款期間為即日起至10月23日。
捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，捐款金額由LINE Pay代收並全數轉付衛福部公設財團法人賑災基金會，募款人為衛福部公設財團法人賑災基金會，捐款將全數用於「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，募得款項將用於災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建（包括內裝修繕與生活支持），以減低災民等候救助時間，使每一位災民儘速重拾正常生活。
