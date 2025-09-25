快訊

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

聯合報／ 記者王燕華戴永華／花蓮即時報導
賴清德總統視察花蓮災區與縣長通話，多次提「妳加油喔」，並且要縣府團隊動起來，每天盤點確實掌握需求資訊。記者王燕華／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，賴清德總統今下午前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，縣政府未派人參與，賴清德問了幾次「縣府有來嗎？」直到與縣長徐榛蔚通上電話時，他多次說「妳加油喔」，縣府團隊也要動起來，每天盤點正確需求資訊，大家一定全力幫忙。

賴清德總統聽取各單位報告後，一開口就先問了幾次「縣府有來嗎？」更指示等一下跟徐榛蔚縣長通個電話，了解縣府有沒有什麼需求，在聽取國防部長顧立雄報告後，總統又問「有連絡上嗎？連絡得上嗎？」

稍後，兩人在電話中，賴清德告訴徐縣長，整個救災情況，花蓮有需要中央幫忙的嗎？原本今天有安排妳講話，但妳不克出席，所以跟妳打電話，妳的需求是「人力跟機具就這兩個嘛，就這樣，我了解」，總統還說了多次說「妳加油喔」，中央一定要大力支持，跟花蓮縣府站在一起，縣府團隊也要動起來。

賴在兩人通話後表示，由於縣政府下午1點也有會議要召開，而且會後記者會，所以縣長無法前來，但她有幾點要求需要全力協助。

賴清德說，一方有事、 八方來援，花蓮有難，各縣市都來幫忙，不是花蓮自己面對，各縣市都來幫忙，徐縣長要求增加機具及人力，沒有問題，這方面中央及國軍分成四組救災，都可以協助。

此外中央有成立募款帳戶，賴清德說，徐縣長盼在光復區開設募款帳戶，讓花蓮縣府可以募款，這部分中央配合。

針對縣長提出堤防及橋梁修復部分，賴清德要求水利署在二星期至一個月內，修復馬太鞍溪受損的堤後坡、農曆年前完成堤防加牢、明年底前完成永久性堤防，避免邊坡不斷倒坍，水沖進民宅。

賴說，目前14人死亡、33人失蹤、52人受傷，花蓮縣政府加油團隊動起來，與國軍合作要把人救出來，資訊一定要正確，最大問題在33人失蹤的人，要精準把人找到，他們可能到正等待救援，分秒必爭。

他要求花蓮縣政府掌握救災復原復健的需求，每天進行盤點，否則中央無法有動作，中央及各縣市救援人員都來了，人員那麼多，縣府一定要提出需求，否則幫不上什麼忙，「災害雖然發生在花蓮，現在全台都是花蓮人」，跟花蓮人站在一起。

賴清德視察花蓮災區與縣長通話，多次提「妳加油喔」，並且要縣府團隊動起來，每天盤點確實掌握需求資訊。記者王燕華／攝影
賴清德總統視察花蓮災區，強調「災害雖然發生在花蓮，現在全台都是花蓮人」，跟花蓮人站在一起。記者劉學聖／攝影
