堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉！復水進度約50% 今晚可望全數修復

中央社／ 花蓮縣25日電
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車。記者杜建重／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，今天搜救任務在天氣放晴後持續進行，各地物資也大量湧入。行政院前進協調所表示，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復。

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾一度受困。

光復鄉災區經過連續兩天間歇性降雨後，終於在今天放晴，相關搜救任務持續進行，各地物資也大量湧入。

由於光復市區主要道路厚土堆積實施交管，造成週邊道路壅塞，加上天氣放晴後地面揚塵嚴重，有些居民開始打掃家園，但有些住戶目前還是停水，整理家園的過程苦不堪言。

針對復水情形，行政院前進協調所表示，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 停水 行政院

相關新聞

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

大水終於退去！花蓮光復鄉居民動起來 把握時間著手清淤泥

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，災害進入第三天，救援團隊把握黃金72小時搜救，同時間居民也陸續返...

影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「...

力助花蓮賑災 賴清德、蕭美琴、卓榮泰各捐一個月薪水

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，淹水災情慘重。府院包括賴清德總統、蕭美琴副總統，及行政院長卓榮泰、副院長鄭麗...

LINE Pay啟動馬太鞍溪堰塞湖災害募款 支持災區重建

強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日發生溢流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，人命...

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，賴清德總統今下午前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，縣政府未派人參與，賴清...

