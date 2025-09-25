堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉！復水進度約50% 今晚可望全數修復

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，今天搜救任務在天氣放晴後持續進行，各地物資也大量湧入。行政院前進協調所表示，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復。

馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾一度受困。

光復鄉災區經過連續兩天間歇性降雨後，終於在今天放晴，相關搜救任務持續進行，各地物資也大量湧入。

由於光復市區主要道路厚土堆積實施交管，造成週邊道路壅塞，加上天氣放晴後地面揚塵嚴重，有些居民開始打掃家園，但有些住戶目前還是停水，整理家園的過程苦不堪言。

針對復水情形，行政院前進協調所表示，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復。

