堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉！復水進度約50% 今晚可望全數修復
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，今天搜救任務在天氣放晴後持續進行，各地物資也大量湧入。行政院前進協調所表示，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復。
馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾一度受困。
光復鄉災區經過連續兩天間歇性降雨後，終於在今天放晴，相關搜救任務持續進行，各地物資也大量湧入。
由於光復市區主要道路厚土堆積實施交管，造成週邊道路壅塞，加上天氣放晴後地面揚塵嚴重，有些居民開始打掃家園，但有些住戶目前還是停水，整理家園的過程苦不堪言。
針對復水情形，行政院前進協調所表示，目前復水進度約50%，預估今晚可全數修復。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言