花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聯合報／ 記者張策翁至成／花蓮即時報導
花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥哥親手從泥水中挖出來的。但因道路斷絕、橋梁毀壞，哥哥只能自己開著車載著母親遺體，到處詢問哪裡可以收容，「那種感覺真的太痛苦了。」

他控訴，當時先送到鄉公所卻被拒收，「我們是第一個送到的，他們不收，後來才開放全部遺體可以送來。」後續轉往光復糖廠也不收，輾轉才在瑞穗鄉立火化場被收下，過程中不斷被擋下，讓他憤怒直言「鄉公所根本不知道在幹嘛！」

吳男沉痛指出，母親遺體是家人自己挖出來的，已經承受至親離世的巨大打擊，卻還要背負開著車載遺體四處碰壁的無助感，「已經失去媽媽了，還要自己到處問，這是什麼道理？」

他強調，災民需要的不是冷漠的推託，而是最基本的協助與尊重，呼籲政府與公所應徹底檢討，「不要再讓受難家屬承受二次折磨。」

