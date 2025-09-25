影／國軍第5作戰區派遣兵力 支援花蓮光復鄉災後復原
樺加沙颱風引發花蓮光復鄉多處災情，國軍第5作戰區今天派遣兵力45人，出動裝土機6部、鏟裝機2部、傾卸車2部及照明尾車10部，共4項20部裝備，迅速投入災區支援清理及復原作業。
第5作戰區表示，國軍秉持「迅速反應、守護家園」的精神，持續與地方政府保持緊密聯繫，確保災後各項需求能即時獲得支援；官兵展現專業技能與高度效率，更以堅定態度投入任務，確保災後復原工作順利推展，與地方攜手重建家園。
