馬太鞍溪堰塞湖後續處置 開道運土石或建梳子壩

馬太鞍溪堰塞湖仍存，行政院長卓榮泰指示中長期應妥善排出剩餘水量。農業部指出，方案有二，包含沿著溪床開便道至堰塞湖，將土石運送下來，但這需要非汛期才能執行且要3個月時間，而若堰塞湖風險降低，也可考慮建梳子壩攔截砂石，近日將儘速決定。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，農業部、內政部今天在行政院會報告「樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢堤案」。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指示，農業部應於天候許可、人員安全考量下，儘速復原在壩頂的水位偵測器，透過科技方式掌握確切資訊，無論透過航拍、無人機等空拍均必須完成實地勘查工作，確認壩體安全穩定無虞，才可解除紅色警戒。

卓榮泰也說，農業部應儘速評估並規劃未來中長程計畫，妥善排出堰塞湖剩餘水量，減少水壓對壩體的影響，在尚未完全處置完成前，也要更新各種可能情境模擬狀況，動態調整警戒與應變機制，強化預警系統，適時啟動必要預防性撤離工作，減低災害發生。

他表示，未來為事權統一，堰塞湖處置請農業部主政，召集經濟部及行政院顧問李孟諺，共同成立跨部會有效專案小組，針對馬太鞍溪及其他現存流域的堰塞湖，未來如何應處，提出安全分析報告及可行解決辦法。

對於國民黨立委傅崐萁指馬太鞍溪堰塞湖應比照過往南投草嶺堰塞湖，以爆破方式處理。農業部長陳駿季出席會後記者會時指出，就他瞭解，草嶺也不是用爆破手段，且馬太鞍溪堰塞湖落石都從山壁下來，一旦爆破可能引起更大的落石，卻沒有寬闊腹地承接，效果難以呈現。

陳駿季強調，爆破要很精準，不可能貿然進行，這是不同的專業團隊討論出來的結果；至於外界說的虹吸，若真的要有效引流，必須安裝直徑一公尺的不鏽鋼管，以現場狀況來說很難運送上去。

農業部林業及自然保育署長林華慶在記者會補充表示，依上午航遙測分署航拍結果，目前壩體溢流口下切105公尺、剩餘蓄水量1300萬噸，土方也減少，近期將再次安裝水位計，實際評估水量、剩餘壩體穩定狀態。

至於解方，林華慶說，中期方案是順著溪床開便道抵達堰塞湖，將土石運送下來，但這需要非汛期才能執行，且需時3個月，倘若堰塞湖風險降低，也可考慮建梳子壩攔截土石，不要同時間往下流，近日將盡快做出決定。

商品推薦