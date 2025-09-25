快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

馬太鞍溪堰塞湖後續處置 開道運土石或建梳子壩

中央社／ 台北25日電

馬太鞍溪堰塞湖仍存，行政院長卓榮泰指示中長期應妥善排出剩餘水量。農業部指出，方案有二，包含沿著溪床開便道至堰塞湖，將土石運送下來，但這需要非汛期才能執行且要3個月時間，而若堰塞湖風險降低，也可考慮建梳子壩攔截砂石，近日將儘速決定。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，農業部、內政部今天在行政院會報告「樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢堤案」。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指示，農業部應於天候許可、人員安全考量下，儘速復原在壩頂的水位偵測器，透過科技方式掌握確切資訊，無論透過航拍、無人機等空拍均必須完成實地勘查工作，確認壩體安全穩定無虞，才可解除紅色警戒。

卓榮泰也說，農業部應儘速評估並規劃未來中長程計畫，妥善排出堰塞湖剩餘水量，減少水壓對壩體的影響，在尚未完全處置完成前，也要更新各種可能情境模擬狀況，動態調整警戒與應變機制，強化預警系統，適時啟動必要預防性撤離工作，減低災害發生。

他表示，未來為事權統一，堰塞湖處置請農業部主政，召集經濟部及行政院顧問李孟諺，共同成立跨部會有效專案小組，針對馬太鞍溪及其他現存流域的堰塞湖，未來如何應處，提出安全分析報告及可行解決辦法。

對於國民黨立委傅崐萁指馬太鞍溪堰塞湖應比照過往南投草嶺堰塞湖，以爆破方式處理。農業部長陳駿季出席會後記者會時指出，就他瞭解，草嶺也不是用爆破手段，且馬太鞍溪堰塞湖落石都從山壁下來，一旦爆破可能引起更大的落石，卻沒有寬闊腹地承接，效果難以呈現。

陳駿季強調，爆破要很精準，不可能貿然進行，這是不同的專業團隊討論出來的結果；至於外界說的虹吸，若真的要有效引流，必須安裝直徑一公尺的不鏽鋼管，以現場狀況來說很難運送上去。

農業部林業及自然保育署長林華慶在記者會補充表示，依上午航遙測分署航拍結果，目前壩體溢流口下切105公尺、剩餘蓄水量1300萬噸，土方也減少，近期將再次安裝水位計，實際評估水量、剩餘壩體穩定狀態。

至於解方，林華慶說，中期方案是順著溪床開便道抵達堰塞湖，將土石運送下來，但這需要非汛期才能執行，且需時3個月，倘若堰塞湖風險降低，也可考慮建梳子壩攔截土石，不要同時間往下流，近日將盡快做出決定。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

堰塞湖洪災 卓榮泰：壩體安全穩定無虞 才可解除紅色警戒

影／羅智強到台南拉票抨擊民進黨消費花蓮、卓榮泰傲慢

普發現金政策轉彎…卓榮泰再挨轟 媒體人點根本原因：前因後果沒想清楚

「非追究責任的場合」卓榮泰傅崐萁兩度爆口角 政院：傅長時間離題

相關新聞

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

大水終於退去！花蓮光復鄉居民動起來 把握時間著手清淤泥

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，災害進入第三天，救援團隊把握黃金72小時搜救，同時間居民也陸續返...

影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「...

力助花蓮賑災 賴清德、蕭美琴、卓榮泰各捐一個月薪水

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，淹水災情慘重。府院包括賴清德總統、蕭美琴副總統，及行政院長卓榮泰、副院長鄭麗...

LINE Pay啟動馬太鞍溪堰塞湖災害募款 支持災區重建

強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日發生溢流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，人命...

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，賴清德總統今下午前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，縣政府未派人參與，賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。