「海浪好可怕」展望會花蓮災區設關懷據點 撫慰受災孩子
花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流，造成下游地區嚴重淹水，不少家庭一樓物品全毀，災情慘重。台灣世界展望會第一時間啟動災害救援機制，並由台南中心緊急集結各區救災設備，包含濾水設備 、高壓清洗機、發電機，於今日火速前往災區協助排水工作，盼能減輕居民的損失，加快生活重建。
台灣世界展望會在災後第一時間即投入救援行動，除協助物資調度與安置服務外，更於大進國小設立兒童關懷中心，服務40名受災孩子能在安全環境中獲得心理支持與情緒紓壓。截至今日上午9點統計，展望會所服務的弱勢家庭共35戶118人，目前分散安置於9處收容所，另有7戶依親，其中大進國小安置總人數達241人。
展望會除了投入緊急救援人員與物資至花東地區，調度淨水設備與高壓清洗機，協助災民進行家園清掃與環境恢復，也將持續調查受災家庭的情況與生活需求，並於後續提供修繕補助、家具家電及學用品協助及災民生活支持扶助金，盼支持居民生活盡快回到正軌。
在兒童關懷中心裡，孩子們用畫筆描繪心聲。一名小女孩小巧（化名）在畫紙上畫出雨後彩虹，她說，「昨天海浪都好可怕，我們跑到二樓，一直下雨，我希望會有彩虹。」另一名受災家庭的父親則表示，「家裡老人受傷，還好有展望會照顧孩子，讓我能安心處理家務。」
目前展望會攜手政府單位在大進國小安置中心持續配送食物、飲用水、清潔用品等物資，並在現場提供協助，確保受災居民的即時需求能被回應。
台灣世界展望會南區辦事處長林惠君表示，花蓮光復鄉居民正面臨生活重創，許多家庭急需社會的支持。誠摯邀請大眾加入展望會的緊急救援行動，透過愛心捐款幫助受災家庭度過難關，讓他們重新站起來，重建希望。
郵政劃撥帳號：15752467
戶名：台灣世界展望會（請註明「國內緊急救援行動」）
