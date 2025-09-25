基隆救災團隊今出發 堰塞湖釀災多淤土...加派鏟土機助災區復原
基隆市政府組成的救災人車團隊，今天下午出發前往花蓮。工務處長簡翊哲說，上次前往嘉義縣市協助風災救援，所以吊卡車居多，這次花蓮因堰塞湖釀災，現在多淤泥、淤土，所以多派幾輛鏟土機和怪手，協助復原。
花蓮縣山區馬太鞍溪堰塞湖造成洪患，重創花蓮光復鄉。各地縣市紛紛動員人力、機具前往協助救救災。基隆市由環保局和工務處協力廠商組成的救災團隊，今天下午出發前往花蓮。
基隆救災團隊包括資源回收車2輛、清溝車1輛、小山貓1輛、11噸吊卡車1輛、8噸傾斗車1輛、13噸抓吊車1輛、鏟土車1輛、夾斗式鏟土車1輛，3.5噸貨卡車3輛，人力含司機共22人。
簡翊哲表示，基隆上次支援外地救災，是前往嘉義縣市協助災區復原。當時主要是風災造成的損害，所以出動的機具以吊車、卡車居多。這次前往花蓮光復鄉災區，主要是協助清除道路淤泥、淤土，所以派了比較多的鏟土車和怪手，協助清理廢棄物和讓道路暢通、讓當地民眾盡快恢復正常生活。
消防局和基隆市救難協會也組成11人支援隊伍，由救難協會副大隊長陳長濱帶隊，今天清晨5時也已前往花蓮，投入災後復原行動。在高雄培訓的基隆市消防局搜救犬隊，也隨高雄市消防局團隊前往災區見習協助，用實際行動展現基隆對花蓮的關懷與支持。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
