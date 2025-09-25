台中特搜奔433公里援花蓮 一夜沒闔眼投入救災...已救出11受困民眾

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市市長盧秀燕指示消防局全力支援，台中特搜人員昨天下午整裝後，即直奔433公里，晚間10時許抵達花蓮後，馬不停蹄，直接投入救災，根據消防局最新掌握，台中特搜已救出受困的11位民眾，目前正在搜救佛祖街的失聯民眾下落。

根據台中市消防局截至中午的掌握，台中市搜救人員受指派9件任務，搜救範圍包括光復鄉中山路二段、中正路一段、中正路二段、敦厚路、大華街等地點，協助脫困11人，另接觸3名民眾提供飲水及糧食，給予關懷及心理支持。目前執行佛祖街協尋失聯民眾大體，嘗試以大型怪手、推士機等機具排除淤泥接近建築物，以利搜救人員全力搶救受困民眾。

台中市消防局昨天下午即動員消防車13輛、特搜人員35名、醫師1名及2隻搜救犬Parker、Rooney，攜帶水域救援、繩索與醫療器材等裝備，趕赴花蓮災區。

此次救援車隊需行駛約433公里，長途跋涉趕赴災區，車隊於昨晚10時40分抵達光復糖廠前進指揮所，接受花蓮縣消防局任務簡報及工作指派，立即前往光復鄉中正路一段、二段、中山路二段等區域，執行搜索及民眾受困救援，分班輪流徹夜投入搜救及救災工作。

消防局表示，跨縣市支援必須與當地政府密切配合，依照現場統一調度行動，避免造成額外負擔，將秉持專業，協助花蓮消防局共同執行救援任務。

市長盧秀燕說，對出勤的特搜隊員表達誠摯感謝，肯定同仁犧牲休息時間，對受災縣市伸出援手，展現消防人的無私精神。她同時叮嚀隊員在投入搜救過程中，務必隨時注意災區情勢，確保自身安全，平安完成任務。

台中市政府強調，台中市消防局將持續全力支援花蓮，展現「那裡有需要，台中隊就在那裡」的行動精神，與各地救援力量攜手合作，守護民眾生命安全。

