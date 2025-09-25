堰塞湖溢流釀災 村里廣播故障消防署支援車輛廣播

快訊

中央社／ 記者高華謙、賴于榛台北25日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，消防署長蕭煥章今天說，23日清晨6時起就發布細胞廣播、以及電視與廣播宣傳警示。不過據指出，消防署與花蓮縣府人員開會時，花蓮縣府就有提到廣播系統出問題、故障，因此消防署趕緊派各式車輛支援廣播。

根據中央災害應變中心統計，截至25日上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人；花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多。

蕭煥章今天在行政院會後記者會指出，23日清晨4時，氣象署在中央災害應變中心提報堰塞湖水域下起豪雨，水位急速上升，所以召開緊急會議後，當天清晨5時30分就正式提出警訊，並通報縣政府與相關部會，6時起包括細胞簡訊、電視、廣播插播等都不斷進行。

蕭煥章說，23日上午，因為花蓮當地村里廣播有點問題，所以出動警車廣播、以及消防分隊車輛巡邏廣播。

蕭煥章指出，22日與23日國軍都有支援，23日有10車、103位國軍支援疏散撤離，當地消防與警察不斷聯繫並待命，現場有回報村里廣播出問題，至於是否出問題要由當地鄉鎮公所了解。

蕭煥章表示，手機細胞廣播發出去後，只要民眾靠近劃定的警戒區域範圍，就會跳出通知。

堰塞湖 馬太鞍溪

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

大水終於退去！花蓮光復鄉居民動起來 把握時間著手清淤泥

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，災害進入第三天，救援團隊把握黃金72小時搜救，同時間居民也陸續返...

影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「...

力助花蓮賑災 賴清德、蕭美琴、卓榮泰各捐一個月薪水

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，淹水災情慘重。府院包括賴清德總統、蕭美琴副總統，及行政院長卓榮泰、副院長鄭麗...

LINE Pay啟動馬太鞍溪堰塞湖災害募款 支持災區重建

強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日發生溢流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，人命...

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，賴清德總統今下午前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，縣政府未派人參與，賴清...

