堰塞湖溢流釀災 村里廣播故障消防署支援車輛廣播

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，消防署長蕭煥章今天說，23日清晨6時起就發布細胞廣播、以及電視與廣播宣傳警示。不過據指出，消防署與花蓮縣府人員開會時，花蓮縣府就有提到廣播系統出問題、故障，因此消防署趕緊派各式車輛支援廣播。

根據中央災害應變中心統計，截至25日上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人；花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多。

蕭煥章今天在行政院會後記者會指出，23日清晨4時，氣象署在中央災害應變中心提報堰塞湖水域下起豪雨，水位急速上升，所以召開緊急會議後，當天清晨5時30分就正式提出警訊，並通報縣政府與相關部會，6時起包括細胞簡訊、電視、廣播插播等都不斷進行。

蕭煥章說，23日上午，因為花蓮當地村里廣播有點問題，所以出動警車廣播、以及消防分隊車輛巡邏廣播。

蕭煥章指出，22日與23日國軍都有支援，23日有10車、103位國軍支援疏散撤離，當地消防與警察不斷聯繫並待命，現場有回報村里廣播出問題，至於是否出問題要由當地鄉鎮公所了解。

蕭煥章表示，手機細胞廣播發出去後，只要民眾靠近劃定的警戒區域範圍，就會跳出通知。

