快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聽新聞
0:00 / 0:00

光復鄉一家五口爬屋頂待11小時獲救 他徒手拆屋頂磚瓦...救6歲姪女

聯合報／ 記者翁至成王思慧／台北即時報導
男子跟記者訴說當時生死存亡情況，其中6歲姪女跟幸運獲救的「小沂」是國小同班同學，當時是靠自己「拆破磚瓦」才救出。記者翁至成／攝影
男子跟記者訴說當時生死存亡情況，其中6歲姪女跟幸運獲救的「小沂」是國小同班同學，當時是靠自己「拆破磚瓦」才救出。記者翁至成／攝影

花蓮堰塞湖潰決爆發洪水，淹沒光復市區造成慘重災情，搜救隊今天挺進佛祖街46巷持續搜救，同樣住在佛祖街46巷的一家五口歷經生死關頭，今天返回住家要尋找愛狗，甚至不息全身淤泥也要挺進，雖然找尋未果，但男子跟記者訴說當時生死存亡情況，其中6歲姪女跟幸運獲救的「小沂」是國小同班同學，當時是靠自己「拆破磚瓦」才救出，在屋頂待11小時才獲救。

男子表示，他跟媽媽、二姐、三姐、6歲姪女，一家五口同住，23日大洪水那天剛吃完午餐，媽媽在外面發現怎麼水開始淹到腳上，三姐馬上衝出門查看，自己也發現水越來越高，三姐二話不說馬上要大家「趕快逃」。

他表示，當時下意識想要衝進房間要找車鑰匙，結果一轉身要再出來，水就淹到膝蓋，他直言那時候已經慌了，想趕快把門封住，擋住水，因為水從門的方向撲進來，結果門也不能擋，索性要把門打開，孰料那一瞬間水的高度超過他的身高，直撲自己。

他說，三姐跟媽媽當時在門外進不來，幸好車子浮了起來，也用冷氣機的室外機爬上屋頂，回過頭來確認安全時，驚覺6歲姪女還在客廳，他說「我們其他大人都分開想要擋住洪水，沒有人能抱她，也沒有人想這麼多」。

他說四個大人順利爬上屋頂，發現小妹妹還在客廳，因為住家是瓦片的屋頂，用強力破壞的情況把屋頂瓦片扳開，「當時聽到姪女在屋頂下喊救命，我們往聲音的方向破壞，我媽媽就看到姪女的手就把她拉上來屋頂」。

他苦嘆，當時候爬上屋頂是23日下午快3點，但我們始終沒有被發現，一路到隔天凌晨2點，一片漆黑的情況下有人朝他們那邊照光，才順利獲救，「那時候希望趕快有人來，都沒有吃東西」。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

颱風樺加沙重創花蓮 夏和熙號召超過30位藝人捐贈物資到災區

堰塞湖溢流釀災 花蓮慈濟、門諾醫院進駐光復義診

花蓮光復鄉重災！ 主播親揭民眾暖舉 畫面感動網友

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

相關新聞

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成重大死傷，災後遺體安置卻讓家屬再受折磨。吳姓男子哽咽表示，母親在家園被洪水吞沒後罹難，遺體是由哥...

大水終於退去！花蓮光復鄉居民動起來 把握時間著手清淤泥

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，災害進入第三天，救援團隊把握黃金72小時搜救，同時間居民也陸續返...

影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「...

力助花蓮賑災 賴清德、蕭美琴、卓榮泰各捐一個月薪水

受到強颱樺加沙影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤，淹水災情慘重。府院包括賴清德總統、蕭美琴副總統，及行政院長卓榮泰、副院長鄭麗...

LINE Pay啟動馬太鞍溪堰塞湖災害募款 支持災區重建

強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日發生溢流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，人命...

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，賴清德總統今下午前往花蓮國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形，縣政府未派人參與，賴清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。