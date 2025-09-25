光復鄉一家五口爬屋頂待11小時獲救 他徒手拆屋頂磚瓦...救6歲姪女

花蓮堰塞湖潰決爆發洪水，淹沒光復市區造成慘重災情，搜救隊今天挺進佛祖街46巷持續搜救，同樣住在佛祖街46巷的一家五口歷經生死關頭，今天返回住家要尋找愛狗，甚至不息全身淤泥也要挺進，雖然找尋未果，但男子跟記者訴說當時生死存亡情況，其中6歲姪女跟幸運獲救的「小沂」是國小同班同學，當時是靠自己「拆破磚瓦」才救出，在屋頂待11小時才獲救。

男子表示，他跟媽媽、二姐、三姐、6歲姪女，一家五口同住，23日大洪水那天剛吃完午餐，媽媽在外面發現怎麼水開始淹到腳上，三姐馬上衝出門查看，自己也發現水越來越高，三姐二話不說馬上要大家「趕快逃」。

他表示，當時下意識想要衝進房間要找車鑰匙，結果一轉身要再出來，水就淹到膝蓋，他直言那時候已經慌了，想趕快把門封住，擋住水，因為水從門的方向撲進來，結果門也不能擋，索性要把門打開，孰料那一瞬間水的高度超過他的身高，直撲自己。

他說，三姐跟媽媽當時在門外進不來，幸好車子浮了起來，也用冷氣機的室外機爬上屋頂，回過頭來確認安全時，驚覺6歲姪女還在客廳，他說「我們其他大人都分開想要擋住洪水，沒有人能抱她，也沒有人想這麼多」。

他說四個大人順利爬上屋頂，發現小妹妹還在客廳，因為住家是瓦片的屋頂，用強力破壞的情況把屋頂瓦片扳開，「當時聽到姪女在屋頂下喊救命，我們往聲音的方向破壞，我媽媽就看到姪女的手就把她拉上來屋頂」。

他苦嘆，當時候爬上屋頂是23日下午快3點，但我們始終沒有被發現，一路到隔天凌晨2點，一片漆黑的情況下有人朝他們那邊照光，才順利獲救，「那時候希望趕快有人來，都沒有吃東西」。

