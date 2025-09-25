馬太鞍溪堰塞湖維持紅色警戒 林保署新防災警戒機制曝光

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
林保署昨上午透過無人機現場空拍馬太鞍溪堰塞湖影像。圖／林業及自然保育署提供
林保署昨上午透過無人機現場空拍馬太鞍溪堰塞湖影像。圖／林業及自然保育署提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，評估堰塞湖湖水已縮減75%，今則進一步減少至僅剩15%。農業部林業及自然保育署表示，未來將採取安裝新的水位計、盡量利用航遙測方式空勘等方式，對堰塞湖的變化取得更精確的資訊，以因應下次可能的災害。

根據林保署昨統計，堰塞湖溢流口壩頂已遭水流下切80公尺，蓄水面積約50公頃，評估堰塞湖湖水已縮減75%，剩餘水量約2300萬噸；今林保署長林華慶表示，根據今上午林保署航遙測分署的航拍結果，壩體溢流下切105公尺，剩餘蓄水量約1300萬噸，較昨日再少約1000萬噸。

林保署表示，將針對堰塞湖殘存壩體及剩餘湖水，持續進行調查監測，並盡速依最新狀況研擬防災警戒機制，以因應下次可能的災害，也將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估綜合研判後，以調整或解除警戒。

林保署花蓮分署長黃群策指出，若依現在剩餘1300萬噸蓄水量來算，蓄水量大約是滿水位9100萬噸的15%，和前兩天相比已經大幅減少。

至於盡速依最新狀況研擬防災警戒機制有何相關作法？黃群策表示，一來當時堰塞湖水位太深，二來原本的水位計在這次溢流中被沖壞，被為了監測最新的水位高度，將安裝新的水位計；此外，之後會盡量利用航遙測方式空勘，針對地形和堰塞湖的變化取得更精確的資訊，做為因應下次可能災害的參考。

