堰塞湖溢流釀災 花蓮慈濟、門諾醫院進駐光復義診

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，花蓮慈濟醫院醫療先鋒隊進駐光復糖廠，提供中西醫等專科醫護，帶來百人份藥物資源。門諾醫院也在馬太鞍長老教會設醫療站義診，盼助民眾度過難關。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，前進協調所指揮官賴建信今天表示，截至上午10時，新增通報光復鄉中正路1人死亡，累計15死、31人失聯，以佛祖街及敦厚路傷亡人數最嚴重。雖然目前光復鄉今天已放晴，但仍有許多受傷災民急需救治。

花蓮慈濟醫院昨天組成醫療先鋒隊進行現場場勘及臨時醫療站，今天上午7時由花蓮慈院院長室帶領內科、外科、感染科、心臟內科與中醫科醫護及行政團隊，前往光復糖廠喜悅樓進駐醫療站。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，昨天院內門診有3145人次，急診有104人次，其中包含從光復鄉送來就診的21人（門診15人、急診6人），統計至今天中午，這21人中有4人住院治療。

這次中醫部也加入醫療隊，希望能藉由中醫與西醫合作幫助民眾。第一梯次由中醫師黃繻誼進駐，黃繻誼除建議可按壓位於小指側，手掌與腕橫紋交界處的神門穴，來達到鎮靜、安定心神、緩解焦慮和改善失眠效果，也表示自己就是光復鄉人，這次報名駐診，不光是能為家鄉盡一分心力，也可以為家人帶來安定力量。

此外，花蓮慈院醫療隊也帶來藥物資源。花蓮慈院藥學部主任劉采艷表示，這次藥物準備除了原有義診藥物基礎，還特別針對風災水患過後，可能會有外傷或接觸污水造成的感染問題，準備了眼藥水、外用抗生素藥膏、痠痛藥膏、破傷風藥物、內用抗生素及止痛藥，並多準備三高與糖尿病的藥物。

劉采艷說，目前先備有100人份藥物，如果現場藥物不足或者有其他需要藥物，也會連線院方，藥學部會立即準備，交由隔天醫療隊帶到醫療站提供給民眾。

花蓮慈院統計，從今天上午9時開始的駐診，截至上午11時已有超過65人看診，且還有很多鄉親在排隊候診，帶隊的花蓮慈院院長室資深顧問許文林說明，花蓮慈院駐診安排在25日至27日3天，24小時醫療站都會有人員駐守。

除了花蓮慈院，花蓮門諾醫院也在馬太鞍長老教會設立醫療站，免費替災民看診，每天上午10時至下午4時進駐收容處所，首日開站就有超過50人排隊看診。

門諾醫院指出，看診民眾多為長輩慢性病開藥、逃離過程外傷處理，另有很多民眾受到驚嚇，一名80多歲長者焦慮到晚上睡不好，除了給予醫療評估，也提供心靈慰問。

