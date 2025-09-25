影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「什麼都沒了，活著有什麼用？」
位於馬太鞍溪下游的光復鄉被大水淹沒，市區最熱鬧的中正路成了泥巴路，所有商家全毀，整條路上全是被大水沖倒堆疊的汽機車，情況慘不忍睹。
位在中正路上的陳家肉圓店老闆娘向記者哭訴，說她接手這家店已經24年，女兒都已經25歲了，好不容易才賺了一些錢買了這塊地蓋了這間房子，才想說可以安安穩穩地做生意過完下半生，可是大水一來，現在什麼都沒有了。
老闆娘說，住在遠方的親戚朋友都說「只要人活著就好」，但老闆娘情緒激動的說，這不是只有人活著沒事就好，如果當初人走了，現在根本都不用去管這些滿目瘡痍的家園，就是因為人活著，還要處理這些事情。
老闆娘回憶當時大水來時，一打開後門，整個水衝下來，門根本關不住，就這樣整個大水沖進家門，把房子裡面所有的家具都打壞了，看了真的很難過。
老闆娘說，這個房子蓋好差不多8年了，還在繳貸款，現在什麼東西都沒了，到底要怎麼辦，車子的貸款剛繳完，但被大水一沖，也不知道沖去哪裡了，就算找到，只怕也是廢車了。
老闆娘表示，大水來的那一天，當時鄉公所根本就沒有廣播，只有喊說「快走、快走」，聲音太小根本聽不到，大家還在想說為什麼公所沒有廣播，後來才知道是廣播器壞掉了，所以從頭到尾，根本就沒有聽到公所廣播。
老闆娘氣憤表示，「現在這些損失要找誰賠？國家賠我嗎？花蓮縣政府賠我嗎？政府怎麼都沒有人來？當初說好堰塞湖要處理，可是都沒有，現在造成災情，這些損失要怎麼辦？」。
老闆娘最後無奈的說：「在這個地方開店30年，做小生意賺小錢，存下來的錢蓋了這個房子，但是一夕之間，全部沒有了！」。
