北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

攝影中心／ 記者杜建重／花蓮即時報導
位於光復鄉中山路一間賣服飾的商家，指著店內被泥流沖毀的衣服向記者表示，衣服全都沒有用了，「這些損失超過50萬，不知道要怎麼辦？」。記者杜建重／攝影
位於光復鄉中山路一間賣服飾的商家，指著店內被泥流沖毀的衣服向記者表示，衣服全都沒有用了，「這些損失超過50萬，不知道要怎麼辦？」。記者杜建重／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「什麼都沒了，活著有什麼用？」

位於馬太鞍溪下游的光復鄉被大水淹沒，市區最熱鬧的中正路成了泥巴路，所有商家全毀，整條路上全是被大水沖倒堆疊的汽機車，情況慘不忍睹。

位在中正路上的陳家肉圓店老闆娘向記者哭訴，說她接手這家店已經24年，女兒都已經25歲了，好不容易才賺了一些錢買了這塊地蓋了這間房子，才想說可以安安穩穩地做生意過完下半生，可是大水一來，現在什麼都沒有了。

老闆娘說，住在遠方的親戚朋友都說「只要人活著就好」，但老闆娘情緒激動的說，這不是只有人活著沒事就好，如果當初人走了，現在根本都不用去管這些滿目瘡痍的家園，就是因為人活著，還要處理這些事情。

老闆娘回憶當時大水來時，一打開後門，整個水衝下來，門根本關不住，就這樣整個大水沖進家門，把房子裡面所有的家具都打壞了，看了真的很難過。

老闆娘說，這個房子蓋好差不多8年了，還在繳貸款，現在什麼東西都沒了，到底要怎麼辦，車子的貸款剛繳完，但被大水一沖，也不知道沖去哪裡了，就算找到，只怕也是廢車了。

老闆娘表示，大水來的那一天，當時鄉公所根本就沒有廣播，只有喊說「快走、快走」，聲音太小根本聽不到，大家還在想說為什麼公所沒有廣播，後來才知道是廣播器壞掉了，所以從頭到尾，根本就沒有聽到公所廣播。

老闆娘氣憤表示，「現在這些損失要找誰賠？國家賠我嗎？花蓮縣政府賠我嗎？政府怎麼都沒有人來？當初說好堰塞湖要處理，可是都沒有，現在造成災情，這些損失要怎麼辦？」。

老闆娘最後無奈的說：「在這個地方開店30年，做小生意賺小錢，存下來的錢蓋了這個房子，但是一夕之間，全部沒有了！」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區，市區最熱鬧的中正路成了泥巴路，所有商家全毀。住戶一早開始清理家園。但大雨過後太陽出來，揚起大量塵土，與路上被大水沖倒堆疊的汽機車構成一幅令人不忍卒睹的慘況。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區，市區最熱鬧的中正路成了泥巴路，所有商家全毀。住戶一早開始清理家園。但大雨過後太陽出來，揚起大量塵土，與路上被大水沖倒堆疊的汽機車構成一幅令人不忍卒睹的慘況。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區，泥流摧毀住戶家園，一大早住戶忙著清除淤泥，清出的爛泥在家門前堆成小山。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區，泥流摧毀住戶家園，一大早住戶忙著清除淤泥，清出的爛泥在家門前堆成小山。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉摧毀住戶家園造成嚴重的災情，許多受災戶被安置在大進國小教室，由於逃出時沒帶衣物，災民一早就在善心人士捐贈的衣物推中找尋合適的衣物。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉摧毀住戶家園造成嚴重的災情，許多受災戶被安置在大進國小教室，由於逃出時沒帶衣物，災民一早就在善心人士捐贈的衣物推中找尋合適的衣物。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，許多住戶的家被大水淹沒，從高空府瞰，有如災難現場。記者杜建重／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，許多住戶的家被大水淹沒，從高空府瞰，有如災難現場。記者杜建重／攝影
位在光復鄉中正路上的陳家肉圓店被大水沖毀，老闆娘哭著向記者說，「大水一沖，所有家具都毀了，店也毀了，數十年的心血全都沒了，以後道要怎麼日子？」。記者杜建重／攝影
位在光復鄉中正路上的陳家肉圓店被大水沖毀，老闆娘哭著向記者說，「大水一沖，所有家具都毀了，店也毀了，數十年的心血全都沒了，以後道要怎麼日子？」。記者杜建重／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水量再減1千萬噸 林保署：維持紅色警戒

堰塞湖溢流逆轉河床高低 鳳林也堤頂溢流防汛道路

花蓮光復鄉重災！ 主播親揭民眾暖舉 畫面感動網友

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

相關新聞

影／「不是不走...是沒通知」光復災民落淚：網友別再罵我們了

花蓮堰塞湖洪患釀光復鄉15死，還有30多人失聯，黃金72小時搶救期限迫在眉睫，搜救人員今天持續搶救，不少失聯者家屬焦急等...

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中...

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉...

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時...

影／家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，滾滾泥流摧毀住戶家園，一夕之間造成嚴重的災情，讓住戶哭訴「...

「 活下來卻更痛」母撥開他手溺斃...兒淚難眠：未聞撤離廣播聲

花蓮光復鄉堰塞湖潰決溢流，造成多戶人家家破人亡。佛祖街一名劉姓男子在洪水襲擊時，親眼看著母親被急流吞噬，姊姊住隔壁同樣不...

