花蓮洪災重創！桃園救災隊跨夜馳援 清淤2400立方公尺

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情。桃園市救災隊伍昨緊急馳援花蓮災區，連夜清理主要道路淤積泥沙，至今早8時已清運約240車次、清除積沙淤泥約2400立方公尺。桃市府也已啟動捐款協助機制，開設3大賑災管道，盼協助花蓮災區早日復原。

桃園市長張善政表示，昨天傍晚長途跋涉的桃園隊抵達花蓮後隨即投入救災，弟兄們頂住跨夜的救災工作，一路工作到今早8點，讓已相當疲累的花蓮縣府團隊與國軍有喘息的機會。他提到，這次市府參與救災前，他與同仁根據過去經驗研判，臨時增派小山貓，果然在當地巷弄發揮很靈活快速的效用，加快清理與搶通進度。

張善政指出，雨勢停止後的環境常為病媒蚊創造絕佳的繁殖條件，因此這次隨著重機具一同出發的，還有環保局的抓斗車與消毒機具；環保局也分4組，跟著養工處人員同步作業，在停水停電的艱困環境下，搭配水車與消毒劑逐步建立防線。

張善政說，根據現場人員回報，因現場泥沙淤積較多，一般抽水機無效，因此市府將儘快調度抽泥機前往，加強抽除側溝淤泥效果；雖桃園本身建設工程壓力很大，人力也十分吃緊，但夥伴們仍沒有任何怨言，全心全意為同胞付出，他為桃園隊感到驕傲。

市府表示，養工處人員與機具昨日上午出發後，當晚7時陸續於花蓮縣光復糖廠集結完畢。經花蓮縣府召開防災應變中心會議後，優先針對中正路、林森路及中興路等主要道路清理積沙淤泥，以車輛能夠通行為目標，於昨日21時20分開始分派6組人力進行清理。

市府指出，至今日8時總計清運約240台8.5噸卡車車次，清除積沙淤泥約2400立方，已可讓一般車輛通行。另因當地垃圾掩埋場廢棄物遭沖刷流出至民宅，桃園市環保局亦於今日上午依花蓮縣府環保局指派，協助進行清理工作。

市府表示，社會局已啟動捐款協助機制，市民若有意捐助，可直接匯款至花蓮縣政府的台灣銀行花蓮分行賑災專戶，或桃園市政府的台灣銀行桃園分行社會救助金專戶，指定為馬太鞍溪堰塞湖災害捐贈；線上則可透過桃園市做好事公益平台進行小額捐款。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情。桃園市救災隊伍持續馳援花蓮災區。圖／取自張善政臉書

