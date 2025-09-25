竹縣特搜大隊挺進救災 曝災區淤泥廣泛堆積：救援環境極惡劣

新竹縣消防局特種搜救隊投入馬太鞍溪堰塞湖溢流災區，今天接獲「佛祖街336巷東面」失聯案件，全力展開搜尋。消防局表示，因災區淤泥廣泛堆積，加上堰塞湖仍有持續溢流的風險，救援環境極為惡劣，行進困難且存在二次災害危險。

新竹縣政府消防局特種搜救隊出動 9名隊員與3輛救災車輛，並攜帶發電機、照明設備、繩索組及3台空拍機等專業器材。搜救隊於今天凌晨抵達花蓮，立即將200箱礦泉水送抵花蓮縣消防局，作為第一時間後勤補給，支援災區緊急需求。

新竹縣消防局表示，隊伍於上午6時隨花蓮縣消防局進入災區；9時參加前進指揮所會議，經任務分配後，協助花蓮縣消防局，操作空拍機建置地圖與監測災情。留守指揮所，負責案件管制作業，協助掌握即時資訊。以及投入分區搜救行動，由前進指揮所統一指派位置。

今日上午特搜隊已接獲「佛祖街336巷東面」失聯案件，隨即派員出勤，全力展開搜尋。不過，由於災區淤泥廣泛堆積，加上堰塞湖仍有持續溢流的風險，救援環境極為惡劣，行進困難且存在二次災害危險。搜救人員使用空拍機及手持通訊裝備，隨時與指揮所保持聯繫，以確保隊員安全與救援效率。

新竹縣長楊文科強調，花蓮堰塞湖溢流危險未解除，搜救難度非常高。新竹縣府會全力支持在前線奮戰的特種搜救隊員，與花蓮縣消防局緊密合作，共同守護受災民眾的安全。

