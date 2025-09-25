影／「不是不走...是沒通知」光復災民落淚：網友別再罵我們了

花蓮堰塞湖洪患釀光復鄉15死，還有30多人失聯，黃金72小時搶救期限迫在眉睫，搜救人員今天持續搶救，不少失聯者家屬焦急等候，期待好消息，面臨外界質疑「不撤」，家屬哽咽落淚說，「我們不是不走，是根本沒收到通知」請網友不要再罵了。

王姓男子的父親住在佛祖街，是這次洪患重災區，3天來沒有音訊，他今天趕到佛祖街苦等家人消息，受訪時表示，當地不少倖存者都說，災害來時沒有收到任何通知，鄉公所也沒有叫他們離開，許多鄰居、倖存者都能作證，「有收到通知的話一定會先離開」。

王先生說，當時事情發生完全沒有徵兆，是先停電，接著就聽到隔壁大喊「水來了」，但已經來不及跑了。

「請所有的網友不要再罵我們了」，王先生難過落淚說，當時手機沒有任何警報、簡訊提醒，「我們不是不走，我們是沒有被通知到，不然一定會先離開的」。 花蓮光復鄉洪災釀15死，仍有多人失聯，家屬在搜救現場焦急守候，期待好消息。記者劉學聖／攝影 花蓮光復鄉洪災釀15死，仍有多人失聯，家屬在搜救現場焦急守候，期待好消息。記者劉學聖／攝影

