聽新聞
0:00 / 0:00
影／「不是不走...是沒通知」光復災民落淚：網友別再罵我們了
花蓮堰塞湖洪患釀光復鄉15死，還有30多人失聯，黃金72小時搶救期限迫在眉睫，搜救人員今天持續搶救，不少失聯者家屬焦急等候，期待好消息，面臨外界質疑「不撤」，家屬哽咽落淚說，「我們不是不走，是根本沒收到通知」請網友不要再罵了。
王姓男子的父親住在佛祖街，是這次洪患重災區，3天來沒有音訊，他今天趕到佛祖街苦等家人消息，受訪時表示，當地不少倖存者都說，災害來時沒有收到任何通知，鄉公所也沒有叫他們離開，許多鄰居、倖存者都能作證，「有收到通知的話一定會先離開」。
王先生說，當時事情發生完全沒有徵兆，是先停電，接著就聽到隔壁大喊「水來了」，但已經來不及跑了。
「請所有的網友不要再罵我們了」，王先生難過落淚說，當時手機沒有任何警報、簡訊提醒，「我們不是不走，我們是沒有被通知到，不然一定會先離開的」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言