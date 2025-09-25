「 活下來卻更痛」母撥開他手溺斃...兒淚難眠：未聞撤離廣播聲

快訊

聯合報／ 記者張策翁至成／花蓮即時報導
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖潰決溢流，造成多戶人家家破人亡。佛祖街一名劉姓男子在洪水襲擊時，親眼看著母親被急流吞噬，姊姊住隔壁同樣不幸罹難。他一度在屋頂上跪著痛哭，如今回憶仍滿是自責，「我好希望跟她一起走」。同時質疑撤離通知不足，廣播聲他都沒聽到，更遑論重聽的老人家。

劉男哽咽表示，當天下午2點多，他與母親在客廳閒聊，突然發現電視無法開啟，正準備檢查時，水已經從門口湧入，「瞬間就淹到腰，不到一分鐘又衝到脖子。」他形容水流強勁到自己都站不太住，母親年老行動不便，他緊緊拉著母親的手，但感受到母親掙脫他的手，像是要他自己快逃，「我還在喊她不要放手，但再摸已經摸不到人了。」

劉男撐著鐵桿爬上屋頂避難，在暴雨中站到夜裡，不斷哭喊母親名字。直到晚間約8點水勢退去，他才跳下屋頂回屋內搜尋。母親被找到時，已在水中泡了數小時，口鼻耳堵滿汙泥，他拚命施以人工呼吸，仍無法喚回生命。更讓他悲痛的是，住在隔壁的姊姊也未能倖免，隔天才被發現罹難。

「為什麼我沒有更快帶她們走？我在屋頂上一度想和媽媽一起死。」劉男說，他始終無法原諒自己，他想到母親當時可能是刻意放手，想讓兒子先逃。這份遺憾壓得他喘不過氣。

劉男說，母親84歲，平日雖腳不方便，卻一直陪伴在側，「我年輕的時候很不聽話，讓她操心很多，等到懂事了，想要好好照顧她，卻還來不及。」他語帶哽咽，直言這段遺憾恐怕一輩子都無法彌補。

他也提到，姊姊年僅50多歲，獨自住在隔壁，平常互相照應，「我們才剛一起吃飯，沒想到一下子就都不在了。」這樣的突變讓他難以接受，「早上還說說笑笑，今天家就沒了，人也走了。」

「我當時甚至想，乾脆跟她們一起走，至少還能陪著。」劉男說，他能活下來是因為母親最後鬆手，讓他有機會掙脫洪水，「但活下來卻更痛，因為我每天都要想，為什麼不是我陪她們走。」

劉男說，他爬上屋頂後，眼前景象宛如末日，「整個水流像漩渦一樣在捲，車子、木頭、家具什麼的都被捲進來，隨著水流漂流。」他還親眼看到有人在水中呼救，但自己根本下不去幫忙，「那時候真的很無能為力，只能眼睜睜看著，一切就像世界末日一樣。」

他同時質疑，當地撤離通知不足，當地老人眾多，老人家重聽會聽不見廣播、也未接獲明確勸導，「如果有人逐戶來提醒，我們一定會撤，不可能不走。」他也批評，部分救難人員僅巡視前幾戶就撤離，甚至有人回應「先救活人，死人等一下」，讓他難以接受，「死人也是人，怎能這樣說？」

失去母親與姊姊後，劉男滿懷悔恨與痛苦，表示這幾日吃不下睡不著，還好朋友照應有地方住。他強調，災害來得太快、太猛，民眾難以自行反應，政府未來應檢討撤離通知與救援方式，「不要再讓下一個家庭，承受像我一樣的痛。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖潰決，造成多戶人家家破人亡。記者張策／攝影

