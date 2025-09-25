聽新聞
0:00 / 0:00
獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終
花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中名單還有百歲人瑞，花蓮臉書社群第一時間就協尋他，但最後仍迎來憾事。
今天遺體陸續送來瑞穗生命園區，據悉，目前已被辨識身分的共有11名死者，年齡結構偏高，大多數是在一樓逃生不及的長者，被發現時口鼻、全身都布滿泥濘．恐怕吸入淤泥窒息。
11人裡有7人是80歲以上，最年長的是盧姓老翁100歲，65歲以下只有55歲周姓男子、61歲邱姓男子，其中女性身分共6人、男共5人，女性年齡普遍在80到90歲。
檢警大部分透過「家屬指認」，也有少數家屬尚未前來，檢警透過指紋或戶役系統協助確認，也有部分死者家屬持續在瑞穗生命園區焦急等待親人遺體。
除了花蓮地檢署在場相驗外，法務部也派宜蘭地檢署、台北地檢署和基隆地檢署等檢察官協助，警政署也派駐刑事局鑑識人員進駐瑞穗生命園區，檢警合力相驗遺體，讓家屬能安心。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言