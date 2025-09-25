快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

聯合報／ 記者張策翁至成李承穎／連線即時報導
花蓮光復鄉災情慘重，救災進入第三天，房屋仍泡在泥漿裡。記者劉學聖／攝影
花蓮光復鄉災情慘重，救災進入第三天，房屋仍泡在泥漿裡。記者劉學聖／攝影

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中名單還有百歲人瑞，花蓮臉書社群第一時間就協尋他，但最後仍迎來憾事。

今天遺體陸續送來瑞穗生命園區，據悉，目前已被辨識身分的共有11名死者，年齡結構偏高，大多數是在一樓逃生不及的長者，被發現時口鼻、全身都布滿泥濘．恐怕吸入淤泥窒息。

11人裡有7人是80歲以上，最年長的是盧姓老翁100歲，65歲以下只有55歲周姓男子、61歲邱姓男子，其中女性身分共6人、男共5人，女性年齡普遍在80到90歲。

檢警大部分透過「家屬指認」，也有少數家屬尚未前來，檢警透過指紋或戶役系統協助確認，也有部分死者家屬持續在瑞穗生命園區焦急等待親人遺體。

除了花蓮地檢署在場相驗外，法務部也派宜蘭地檢署、台北地檢署和基隆地檢署等檢察官協助，警政署也派駐刑事局鑑識人員進駐瑞穗生命園區，檢警合力相驗遺體，讓家屬能安心。

堰塞湖 馬太鞍溪

