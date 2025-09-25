快訊

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

聘師爭議／頂大私下挖角給承諾 三級三審只是走程序？

堰塞湖溢流逆轉河床高低 鳳林也堤頂溢流防汛道路

中央社／ 花蓮縣25日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，已造成15死31失聯。馬太鞍溪原本較高北岸鳳林鎮也因河面土石淤積過大，發生堤頂溢流，防汛道路陸續積水，目前已由水利署第九河川分署處理。

鳳林鎮公所上午指出，馬太鞍溪北岸往環保科技園區方向的鳳林鎮，因河面土石淤積量過大，已發生堤頂溢流，由於現場為防汛道路，鎮公所發現後已通報經濟部水利署第九河川分署處理；第九河川分署已派員封鎖現場，並通知下游畜牧業者緊急撤離，後續由第九河川分署接管處理。

鎮公所說明，原本馬太鞍溪北岸的鳳林地勢較南岸光復高，因此北岸較不易淹水，但因連日洪峰土石淤積，導致南北岸高低逆轉，南岸河床墊高後，水流反往北岸走，後續只能待情況許可再請相關單位疏濬；初估歷經這次堰塞湖溢流災情，馬太鞍溪河床整體都被墊高許多。

內政部消防署副署長簡萬瑤今天上午在前進協調所記者會表示，截至目前共出動7縣市、8單位消防人力，出動417人投入救援，累計救出633人。

根據目前統計，死亡人數15人、受傷32人，仍有31人失聯。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

大豐媒體捐款衛福部專戶500萬元 助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後地區重建

垂直避難非臨時新方法 內政部：短時間保命關鍵

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

連夜馳援花蓮搶救30小時搬6具遺體 新北消防背負孩童脫困畫面曝光

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中...

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉...

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。