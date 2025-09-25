堰塞湖溢流逆轉河床高低 鳳林也堤頂溢流防汛道路
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，已造成15死31失聯。馬太鞍溪原本較高北岸鳳林鎮也因河面土石淤積過大，發生堤頂溢流，防汛道路陸續積水，目前已由水利署第九河川分署處理。
鳳林鎮公所上午指出，馬太鞍溪北岸往環保科技園區方向的鳳林鎮，因河面土石淤積量過大，已發生堤頂溢流，由於現場為防汛道路，鎮公所發現後已通報經濟部水利署第九河川分署處理；第九河川分署已派員封鎖現場，並通知下游畜牧業者緊急撤離，後續由第九河川分署接管處理。
鎮公所說明，原本馬太鞍溪北岸的鳳林地勢較南岸光復高，因此北岸較不易淹水，但因連日洪峰土石淤積，導致南北岸高低逆轉，南岸河床墊高後，水流反往北岸走，後續只能待情況許可再請相關單位疏濬；初估歷經這次堰塞湖溢流災情，馬太鞍溪河床整體都被墊高許多。
內政部消防署副署長簡萬瑤今天上午在前進協調所記者會表示，截至目前共出動7縣市、8單位消防人力，出動417人投入救援，累計救出633人。
根據目前統計，死亡人數15人、受傷32人，仍有31人失聯。
