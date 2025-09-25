快訊

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

聘師爭議／頂大私下挖角給承諾 三級三審只是走程序？

災民幫忙拔腳！光復災區淤泥深達30公分 主播曝在地人樂觀：感動又心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，強大泥流沖進光復鄉，災民整個家裡全是泥巴，只能一鏟一鏟清除。 記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，強大泥流沖進光復鄉，災民整個家裡全是泥巴，只能一鏟一鏟清除。 記者杜建重／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，災後現場滿目瘡痍。民視記者兼主播黃恩琳昨(24)日深入災區採訪，形容沿途可見車輛、家具都被洪水沖得東倒西歪，許多車輛被埋在厚重淤泥中，路面積泥深達30公分以上，行走困難，「穿著雨鞋走一走就陷進去，有一度動彈不得，還是災民幫我把腳拔出來。」

黃恩琳在臉書曝光自己深入光復鄉災區採訪情形，表示一走進去，才真的深深感受到什麼是怵目驚心。現場有熱心民眾自掏腰包準備了700份便當，挨家挨戶發放，沿街分送給受困居民。若是遇到人在2、3樓無法下樓的住戶，便當便會放入自製的「物資桶」內再吊上去，讓受困者得以用餐。

黃恩琳透露在現場看到溫暖的人性，當地的居民彼此都很熟，原住民青年展現強大的行動力，大家口耳相傳，只要得知有人受困在2樓出不來，一堆原住民青年立刻拿著梯子、赤腳跑去現場救援，一邊還會詢問對方：「阿姨，妳吃過了嗎？」接著立刻找縫鑽進屋內，把人救出來。

黃恩琳表示，雖然災情嚴重，但受訪災民大多都是笑笑的，態度非常樂觀，「看著這些畫面很感動，也很為他們心疼，希望大家都好好的，家園也能夠儘速回復原本的樣貌。」

貼文下有網友說：「這就是原住民遇到什麼事情都樂觀的態度！也不會讓妳覺得難過。」還有不少人祈禱「天佑花蓮」，也希望主播在當地採訪能小心安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 洪水 原住民 主播 災民

延伸閱讀

撤離人數600變8000…成堰塞湖洪災箭靶 花蓮縣府員工談過程：很寒心

堰塞湖洪水垃圾全沖來家門口！光復鄉民求援：已經開始發臭了

王定宇「殺傷力」示範遭擷圖 Mr.柯學先生痛心：高層級群組竟有內鬼

花蓮堰塞湖洪災「垂直避難」 律師揭2問題：1情況要強制撤離

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中...

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉...

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。