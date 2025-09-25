災民幫忙拔腳！光復災區淤泥深達30公分 主播曝在地人樂觀：感動又心疼

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，災後現場滿目瘡痍。民視記者兼主播黃恩琳昨(24)日深入災區採訪，形容沿途可見車輛、家具都被洪水沖得東倒西歪，許多車輛被埋在厚重淤泥中，路面積泥深達30公分以上，行走困難，「穿著雨鞋走一走就陷進去，有一度動彈不得，還是災民幫我把腳拔出來。」

黃恩琳在臉書曝光自己深入光復鄉災區採訪情形，表示一走進去，才真的深深感受到什麼是怵目驚心。現場有熱心民眾自掏腰包準備了700份便當，挨家挨戶發放，沿街分送給受困居民。若是遇到人在2、3樓無法下樓的住戶，便當便會放入自製的「物資桶」內再吊上去，讓受困者得以用餐。

黃恩琳透露在現場看到溫暖的人性，當地的居民彼此都很熟，原住民青年展現強大的行動力，大家口耳相傳，只要得知有人受困在2樓出不來，一堆原住民青年立刻拿著梯子、赤腳跑去現場救援，一邊還會詢問對方：「阿姨，妳吃過了嗎？」接著立刻找縫鑽進屋內，把人救出來。

黃恩琳表示，雖然災情嚴重，但受訪災民大多都是笑笑的，態度非常樂觀，「看著這些畫面很感動，也很為他們心疼，希望大家都好好的，家園也能夠儘速回復原本的樣貌。」

貼文下有網友說：「這就是原住民遇到什麼事情都樂觀的態度！也不會讓妳覺得難過。」還有不少人祈禱「天佑花蓮」，也希望主播在當地採訪能小心安全。

