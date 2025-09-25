全力支援、與花蓮站在一起 蔣萬安宣布捐一月所得

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，台北市第一時間派員前往災區全力支援救災。台北市長蔣萬安25日上午宣布，在這個艱難時刻，將捐出一個月所得，盡一份心力，幫助花蓮受災民眾早日恢復生活。他說，台北與花蓮站在一起，全力以赴，天佑花蓮。

蔣萬安指出，繼得知災情第一時間台北出發的先遣隊，以及昨日出發的第一梯次搜救隊，台北市工務局、環保局今天早上再加派救災團隊人員43人、機具鏟裝車4台、挖土機4台、機具沖溝車2台、吸泥車2台、貨卡車12台、工具車及行政車各1台出發前往花蓮救災。他也提醒辛苦的前線同仁，務必注意自身安全。

蔣萬安表示，台北隊這幾天已完成全府盤點，可支援含醫療人員、搜救隊、工程人員等人力306名、大型車輛與救生艇35台、小型抽水機47台、無人機2架。物資方面，也已備妥飲用水、泡麵、罐頭1000箱，以及照明設備、棉被等民生物資。全力配合花蓮市政府需求，與花蓮鄉親同心度過難關。

他也要求社會局、民政局、原民會、工務局、消防局等跨局處協調，準備飲用水、米糧、保暖衣物、生活用品等物資；社會局也協助整合原有普渡物資轉贈災區應急，特別感謝各大宮廟與各界善心支持；原民會則啟動急難慰助機制，由12區原住民服務員主動關心及蒐整族人受災狀況、規劃後續慰問方案。

