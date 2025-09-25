樺加沙颱風重創東臺灣 台灣人壽提供保戶傷亡慰問金
樺加沙颱風重創花蓮，釀成多人死傷、無家可歸，中信金旗下台灣人壽宣布專款提供身故及受傷住院保戶關懷慰問金，最高每人新臺幣10萬元整，期望幫助災民解決燃眉之急。
台灣人壽表示，保戶因樺加沙颱風事故死亡，提供每位保戶10萬元慰問金；若因本次事故住院治療，提供加護病房每位保戶5萬元慰問金，普通病房每位保戶1萬元慰問金。
台灣人壽將主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，保險顧問亦前往醫院確認是否有保戶需要協助；投保住院醫療或傷害醫療保險之受災保戶，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補即可；此外，同步提供「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」三大服務，期望與災民共度難關。
