影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉逾40年的婦人今早衝到現場關心挖掘情形，她悲痛掩面哭喊，「都死光光了」，直言政府都沒有通報，是居民互相告警才躲過一劫。

婦人表示自己是桃園人，民國70年就嫁來花蓮，跟大同村的村民彼此之間很熟、都是好朋友，她叫黃姓死者「阿秀姐」。

她回憶，23日出大水時自己就在佛祖街附近，要來找大哥約打麻將，到了屋內突然電燈就關了，很納悶怎麼沒有電，還打電話問是不是沒繳電費，結果下一秒就聽到外面在喊「趕快走」、「水來了」。

她說水很快就淹到小腿，自己逃命趕快開車就走，原本還想要去載職棒選手周思齊的媽媽，但水很大就沒有去了。

被問到是否通知太慢、來不及撤退，她搖搖手說，「那天根本沒有通知」，強調都是居民互相告知洪水來了才趕快跑。 一名嫁來光復鄉逾40年的婦人直奔佛祖街現場來找認識的阿秀姐，得知已亡，悲痛掩面哭喊都死光光了。記者翁至成／攝影

