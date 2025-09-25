快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

聯合報／ 記者翁至成／花蓮即時報導
一名嫁來光復鄉逾40年的婦人直奔佛祖街現場來找「姐姐」阿秀姐，悲痛掩面哭喊都死光光了。記者翁至成／攝影
一名嫁來光復鄉逾40年的婦人直奔佛祖街現場來找「姐姐」阿秀姐，悲痛掩面哭喊都死光光了。記者翁至成／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉逾40年的婦人今早衝到現場關心挖掘情形，她悲痛掩面哭喊，「都死光光了」，直言政府都沒有通報，是居民互相告警才躲過一劫。

婦人表示自己是桃園人，民國70年就嫁來花蓮，跟大同村的村民彼此之間很熟、都是好朋友，她叫黃姓死者「阿秀姐」。

她回憶，23日出大水時自己就在佛祖街附近，要來找大哥約打麻將，到了屋內突然電燈就關了，很納悶怎麼沒有電，還打電話問是不是沒繳電費，結果下一秒就聽到外面在喊「趕快走」、「水來了」。

她說水很快就淹到小腿，自己逃命趕快開車就走，原本還想要去載職棒選手周思齊的媽媽，但水很大就沒有去了。

被問到是否通知太慢、來不及撤退，她搖搖手說，「那天根本沒有通知」，強調都是居民互相告知洪水來了才趕快跑。

一名嫁來光復鄉逾40年的婦人直奔佛祖街現場來找認識的阿秀姐，得知已亡，悲痛掩面哭喊都死光光了。記者翁至成／攝影
一名嫁來光復鄉逾40年的婦人直奔佛祖街現場來找認識的阿秀姐，得知已亡，悲痛掩面哭喊都死光光了。記者翁至成／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮光復鄉重災！ 主播親揭民眾暖舉 畫面感動網友

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

影／光復鄉佛祖街積水太深開挖受阻 他苦等8旬岳母屍體⋯曝這事

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中...

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉...

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。