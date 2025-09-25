聽新聞
影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉逾40年的婦人今早衝到現場關心挖掘情形，她悲痛掩面哭喊，「都死光光了」，直言政府都沒有通報，是居民互相告警才躲過一劫。
婦人表示自己是桃園人，民國70年就嫁來花蓮，跟大同村的村民彼此之間很熟、都是好朋友，她叫黃姓死者「阿秀姐」。
她回憶，23日出大水時自己就在佛祖街附近，要來找大哥約打麻將，到了屋內突然電燈就關了，很納悶怎麼沒有電，還打電話問是不是沒繳電費，結果下一秒就聽到外面在喊「趕快走」、「水來了」。
她說水很快就淹到小腿，自己逃命趕快開車就走，原本還想要去載職棒選手周思齊的媽媽，但水很大就沒有去了。
被問到是否通知太慢、來不及撤退，她搖搖手說，「那天根本沒有通知」，強調都是居民互相告知洪水來了才趕快跑。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
