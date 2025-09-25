快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時30分，就開始廣播要居民撤離或垂直避難，更廣發細胞簡訊。坦言之前相關單位預估淹水1公尺，沒想到大水沖破堤防整個灌進市區，死傷慘重。

林清水指出，堰塞湖溢流前鄉公所每天都有廣播2次示警，中央單位也積極發送細胞簡訊，由於相關單位研判水位約1公尺，因此光復市區大多人選擇到家中2、3樓垂直避難，沒想到大水來得太快又太急，許多地方淹水水位比預期的還高，真的沒想到會這麼嚴重。

林清水說，中央單位指示要撤離，鄉公所都有廣發訊息，儘管鄉公所人力不足，不過有國軍弟兄協助居民避難，針對有災民抗議沒有收到撤離通知，他強調絕對都有廣播通知，只要是靠近馬太鞍溪的居民都撤離。

大安村長徐振雄說，雖然事先知道堰塞湖可能會溢流，但不知道會這麼嚴重，大水來臨時，也沒有類似海嘯警報響聲，讓居民盡速撤退。

當天受困光復鄉的羅姓女遊客說，堰塞湖溢流10分鐘後才收到細胞簡訊，準備撤離時，沒有聽到任何廣播，導致大家不知所措很混亂，車子都亂開亂竄，現場也沒有任何官方人員協助，眼看大水要來只能棄車而逃，最後除了家園被毀，許多車輛都報廢。

羅姓女子說，當天在光復鄉很多是遊客或路過民眾，因為溢流後沒有任何逃難指引，大家車輛都泡水損壞，希望政府能有國賠或補助。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／花蓮洪災嘉邑行善團直擊災區 厚泥巴像牆堆滿屋內慘不忍睹

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

堰塞湖溢流綠只想釋出「具殺傷力消息」柳采葳諷：洩漏劇本

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中...

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉...

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。