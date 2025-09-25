光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時30分，就開始廣播要居民撤離或垂直避難，更廣發細胞簡訊。坦言之前相關單位預估淹水1公尺，沒想到大水沖破堤防整個灌進市區，死傷慘重。

林清水指出，堰塞湖溢流前鄉公所每天都有廣播2次示警，中央單位也積極發送細胞簡訊，由於相關單位研判水位約1公尺，因此光復市區大多人選擇到家中2、3樓垂直避難，沒想到大水來得太快又太急，許多地方淹水水位比預期的還高，真的沒想到會這麼嚴重。

林清水說，中央單位指示要撤離，鄉公所都有廣發訊息，儘管鄉公所人力不足，不過有國軍弟兄協助居民避難，針對有災民抗議沒有收到撤離通知，他強調絕對都有廣播通知，只要是靠近馬太鞍溪的居民都撤離。

大安村長徐振雄說，雖然事先知道堰塞湖可能會溢流，但不知道會這麼嚴重，大水來臨時，也沒有類似海嘯警報響聲，讓居民盡速撤退。

當天受困光復鄉的羅姓女遊客說，堰塞湖溢流10分鐘後才收到細胞簡訊，準備撤離時，沒有聽到任何廣播，導致大家不知所措很混亂，車子都亂開亂竄，現場也沒有任何官方人員協助，眼看大水要來只能棄車而逃，最後除了家園被毀，許多車輛都報廢。

羅姓女子說，當天在光復鄉很多是遊客或路過民眾，因為溢流後沒有任何逃難指引，大家車輛都泡水損壞，希望政府能有國賠或補助。

