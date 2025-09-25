連夜馳援花蓮搶救30小時搬6具遺體 新北消防背負孩童脫困畫面曝光

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，6000萬噸洪水瞬間傾瀉而下釀成光復鄉15死31失聯嚴重災情，新北市消防局第一時間派遣96名消防員、2隻搜救犬連夜馳援，超過30小時，截至昨晚已執行108件任務，140名住戶安全撤離，並協助搬運6具罹難者遺體。

新北市消防局表示，前天下午得知花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情後，立即集結消防特搜人員共計96人，並攜帶2隻搜救犬、25輛救災車、10架空拍機及3艘橡皮艇連夜馳援花蓮。

新北特搜人員抵達花蓮後，由慈福、大埔、秀峰、南雅及德音等5個特搜分隊編組救援小組，結合搜救犬與空拍機，針對建物及區域進行逐戶搜索，快速確認受困與失聯人員情況。截至昨晚已完成106戶清查、執行108件任務，成功協助140位居民安全撤離，並協助搬運6具不幸罹難居民的遺體。

新北消防局指出，救援過程中也處理多起特殊案例，包括背負孩童脫困、搬運中風患者，以及救出遭冰箱壓困的民眾，同時新北特搜醫療組駐點光復糖廠，支援花蓮衛生局設立臨時急救站，提供進階醫療處置（如輸液、抗生素治療、傷口縫合及復甦急救等）。僅昨天一整天就救治8名患者，其中2人送醫，包括嚴重休克患者與疑似心肌梗塞個案。 新北特搜人員爬梯運送物資給受困民眾。記者黃子騰／翻攝 消防人員將受困屋內的民眾抬出。記者黃子騰／翻攝 新北消防人員在泥濘堆中背出受困的孩童。記者黃子騰／翻攝

