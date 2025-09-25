影／花蓮洪災嘉邑行善團直擊災區 厚泥巴像牆堆滿屋內慘不忍睹

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。隊員說，「踏進災區，我的心整個沉了下來。眼前場景慘不忍睹，堰塞湖溢流後留下的淤泥，把許多屋舍一樓完全掩埋，厚厚的泥巴像牆一樣堆滿屋內。街道泥濘到連走路都困難，每一步鞋子都被吸住，不小心就會滑倒。鐵皮屋倒塌變形，家具泡爛散落，空氣裡瀰漫著濕泥與腐敗的味道。」

行善團理事長鄭秀玉與理監事，帶領救援隊水車、挖土機、剷土機與山貓進入重災區。受災戶見到遠從嘉義趕來的志工，不少人忍不住落淚。居民表示，家園被洪水吞沒後一片絕望，「看到你們來，我才覺得不是孤單一個人在面對。」志工邊操作機具清理淤泥，邊安慰受災民眾，彼此互相加油打氣。

行善團總幹事蔡坤章說，隊員們親眼見到災區慘況，心中既沉重又不忍，但大家會堅持下去，協助災民重建家園。行善團承諾將持續配合花蓮縣政府，投入清理與善後，盼與當地居民一同走出災難陰霾。

