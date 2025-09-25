快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

影／花蓮洪災嘉邑行善團直擊災區 厚泥巴像牆堆滿屋內慘不忍睹

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。隊員說，「踏進災區，我的心整個沉了下來。眼前場景慘不忍睹，堰塞湖溢流後留下的淤泥，把許多屋舍一樓完全掩埋，厚厚的泥巴像牆一樣堆滿屋內。街道泥濘到連走路都困難，每一步鞋子都被吸住，不小心就會滑倒。鐵皮屋倒塌變形，家具泡爛散落，空氣裡瀰漫著濕泥與腐敗的味道。」

行善團理事長鄭秀玉與理監事，帶領救援隊水車、挖土機、剷土機與山貓進入重災區。受災戶見到遠從嘉義趕來的志工，不少人忍不住落淚。居民表示，家園被洪水吞沒後一片絕望，「看到你們來，我才覺得不是孤單一個人在面對。」志工邊操作機具清理淤泥，邊安慰受災民眾，彼此互相加油打氣。

行善團總幹事蔡坤章說，隊員們親眼見到災區慘況，心中既沉重又不忍，但大家會堅持下去，協助災民重建家園。行善團承諾將持續配合花蓮縣政府，投入清理與善後，盼與當地居民一同走出災難陰霾。

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水傾瀉造成慘重災情。嘉邑行善團昨晚集結近百名志工與數十部救援車輛，長途跋涉7小時，清晨抵達光復鄉投入災後清理。眼前場景慘不忍睹。圖／嘉邑行善團提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

前進花蓮！雲林送大批物資消毒水、30台重機械 張麗善再捐1月薪

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

影／花蓮洪災嘉邑行善團來了！ 百人車隊帶重機具清理災區

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

獨／花蓮洪水無情...最新死者名單曝最年輕55歲 百歲人瑞也未善終

花蓮洪水災情慘重，救災已進入第三天，死亡人數今已增加到15人，仍有31人失聯，家屬陸續指認遺體，死者多數是8旬長者，其中...

影／怨當天沒通知大水來...她奔佛祖街找「姐姐」悲痛爆哭：都死光了

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，死傷嚴重的佛祖街今早試圖開挖，欲起出8旬黃姓婦人屍體，因傳溢流暫緩。一名嫁來光復鄉...

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區，死傷慘重。針對外界質疑撤離不夠確實，光復鄉長林清水表示，23日一早7時...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。