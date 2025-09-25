快訊

樺加沙重創花蓮 保險業啟動理賠與慰問機制

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
樺加沙重創花蓮，光復鄉受創最重，保險業啟動理賠與慰問機制。圖／本報資料照片
樺加沙重創花蓮，光復鄉受創最重，保險業啟動理賠與慰問機制。圖／本報資料照片

受到颱風「樺加沙」外圍環流帶來豪雨，花蓮光復鄉受堰塞湖溢流災情，造成房屋淹水、車輛被沖毀、道路中斷，傷情頻傳。

國內多家壽險與產險公司迅速啟動因應措施，以協助保戶渡過難關。各大人壽宣布啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房貸利息、緩繳保費、預付住院金、加速理賠等方式，並對不幸身故或住院者提供慰問補助。 ￼

南山人壽、國泰人壽與富邦人壽等宣布提供慰問金與理賠支持。國泰人壽表示，對於不幸身故保戶將給予新台幣10萬元慰問金，加護病房者5萬元，一般住院者1萬元，並同步開啟快速理賠與保費緩繳機制。 

南山人壽也宣布提供「保戶傷亡慰問金」，即身故10萬元、加護病房6萬元、一般住院2萬元。 

產險公會則於災後立即號召所有會員公司啟動快速理賠與慰問服務，並提醒保戶注意其保單是否含颱風或洪水風險承保條款，例如住宅火險附加「颱風及洪水保險」、車險附加「雨積水 / 洪水附加條款」等，符合同約即可申請理賠救濟。

