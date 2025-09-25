快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東搜救人員昨切開鐵皮屋頂，看到6歲女童後，在屋頂燈下方發現6歲女童乾姑姑，女童救出後，另組人將乾姑姑遺體抬出。記者劉星君／翻攝
屏東搜救人員昨切開鐵皮屋頂，看到6歲女童後，在屋頂燈下方發現6歲女童乾姑姑，女童救出後，另組人將乾姑姑遺體抬出。記者劉星君／翻攝

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童小沂，她說屋內還有「阿公、阿婆」。昨傍晚發現她乾姑姑的遺體證實罹難，屏東搜救人員今現場持續搜尋她的乾姑丈。

屏東縣消防局23日深夜11時抵達花蓮縣投入支援任務。今執行任務是持續搜索6歲女童稱呼「阿公」的乾姑丈。根據女童描述研判她的「阿公」仍在屋內，今現場持續搜尋。

搜救現場滿是淤泥，鐵皮屋內的水尚未退去，搜救人員進入後要下潛到屋內搜尋乾姑丈，屋內的水深約一到兩米，能見度很低，泥水非常混濁，仍持續搜尋中。

昨天發現6歲女童時，女童的6歲乾姑姑就在屋頂吊燈附近，已經失去生命跡象，搜救人員先將女童救出後，另組人馬將她乾姑姑的遺體抬出。

昨獲救6歲女童小沂是台灣世界展望會在花蓮縣光復鄉大同村資助個案，洪水來襲時小沂跟她乾姑姑、乾姑丈，3人在家，該處樓挑高的一樓建物挑高約三米高，洪水頓時灌進屋內，三人原本一起擋水，但隨著洪水湧入，瞬間失控。

她的乾姑姑、乾故丈為了保護小沂，將小沂高舉托到鐵皮屋頂高處讓小沂站在堆積物上與屋頂橫梁間，保住小沂一命，乾姑姑與乾姑丈則遭洪水淹沒。

搜救人員昨天下午爬上鐵皮屋頂，切開鐵皮時，聽到女童聲音回應「我在這裡」，搜救人員的內心振奮又感動；搜救人員喊著「妳不要動！」，接著問「妳一個人嗎？還有沒有其他人？」女童回答「還有阿公、阿婆（乾姑姑、乾姑丈）」，搜救人員回「我們想辦法下去，妳在那邊等，不要動哦！」

搜救人員將鐵皮屋頂切開後將6歲女童小沂救出，女童身上滿身的泥濘。這時搜救人員發現一旁還有一具成人遺體，現場將其抬出後，證實是女童的乾姑姑。另組搜救人員將女童背回車上送到指揮所交給女童的家人。

女童獲救後，消防人員背著女童徒步回到車上。記者劉星君／翻攝
女童獲救後，消防人員背著女童徒步回到車上。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝
女童受困在約三米高的鐵皮屋內約兩天，鐵皮屋屋頂幾乎都快要滅頂。記者劉星君／翻攝
女童受困在約三米高的鐵皮屋內約兩天，鐵皮屋屋頂幾乎都快要滅頂。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮，6歲女童獲救後，送到指揮中心後搜救人員將女童交給女童母親。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮，6歲女童獲救後，送到指揮中心後搜救人員將女童交給女童母親。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

極端天氣+高齡社會 花蓮洪災多長者罹難 專家提解方

堰塞湖洪水垃圾全沖來家門口！光復鄉民求援：已經開始發臭了

影／花蓮洪災嘉邑行善團來了！ 百人車隊帶重機具清理災區

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。