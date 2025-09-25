洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童小沂，她說屋內還有「阿公、阿婆」。昨傍晚發現她乾姑姑的遺體證實罹難，屏東搜救人員今現場持續搜尋她的乾姑丈。

屏東縣消防局23日深夜11時抵達花蓮縣投入支援任務。今執行任務是持續搜索6歲女童稱呼「阿公」的乾姑丈。根據女童描述研判她的「阿公」仍在屋內，今現場持續搜尋。

搜救現場滿是淤泥，鐵皮屋內的水尚未退去，搜救人員進入後要下潛到屋內搜尋乾姑丈，屋內的水深約一到兩米，能見度很低，泥水非常混濁，仍持續搜尋中。

昨天發現6歲女童時，女童的6歲乾姑姑就在屋頂吊燈附近，已經失去生命跡象，搜救人員先將女童救出後，另組人馬將她乾姑姑的遺體抬出。

昨獲救6歲女童小沂是台灣世界展望會在花蓮縣光復鄉大同村資助個案，洪水來襲時小沂跟她乾姑姑、乾姑丈，3人在家，該處樓挑高的一樓建物挑高約三米高，洪水頓時灌進屋內，三人原本一起擋水，但隨著洪水湧入，瞬間失控。

她的乾姑姑、乾故丈為了保護小沂，將小沂高舉托到鐵皮屋頂高處讓小沂站在堆積物上與屋頂橫梁間，保住小沂一命，乾姑姑與乾姑丈則遭洪水淹沒。

搜救人員昨天下午爬上鐵皮屋頂，切開鐵皮時，聽到女童聲音回應「我在這裡」，搜救人員的內心振奮又感動；搜救人員喊著「妳不要動！」，接著問「妳一個人嗎？還有沒有其他人？」女童回答「還有阿公、阿婆（乾姑姑、乾姑丈）」，搜救人員回「我們想辦法下去，妳在那邊等，不要動哦！」

搜救人員將鐵皮屋頂切開後將6歲女童小沂救出，女童身上滿身的泥濘。這時搜救人員發現一旁還有一具成人遺體，現場將其抬出後，證實是女童的乾姑姑。另組搜救人員將女童背回車上送到指揮所交給女童的家人。 女童獲救後，消防人員背著女童徒步回到車上。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝 女童受困在約三米高的鐵皮屋內約兩天，鐵皮屋屋頂幾乎都快要滅頂。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮，6歲女童獲救後，送到指揮中心後搜救人員將女童交給女童母親。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝

