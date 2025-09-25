送愛心進花蓮 大豐媒體捐款衛福部專戶500萬 助花蓮堰塞湖災後重建

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

針對此次花蓮光復鄉堰塞湖災害，大豐媒體集團展現企業社會責任不遺餘力，響應衛福部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，捐款500萬元協助災後重建及居民安置。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日因颱風及外圍環流影響發生災情，大水瞬間沖進鄰近鄉鎮，水深一度高達近1層樓，多人受困待援，救難人員持續地毯式搜救，經疏散安置的民眾也亟需物資協助。

大豐媒體表示，花蓮遭受因颱風引發的災害，我們希望透過專案捐款直接幫助受災家庭，將愛心傳達到需要的民眾手上。

大豐媒體集團在地深耕已久，專注於有線電視及寬頻本業經營有成外，更積極落實企業社會責任，2022年成立大大數位慈善基金會，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，在Covid-19疫情、花蓮403震災等民眾需要幫助的場合都能看到集團熱心熱血的身影，大豐媒體呼籲，賑災捐助更是希望拋磚引玉，激勵更多企業與社會大眾投入救災行列。

