快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
光復鄉一名農民的溫室全毀，欲哭無淚。記者劉學聖／攝影
光復鄉一名農民的溫室全毀，欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行救援，這架重型直升機也同時載運許多救援物資與裝備，希望能把握黃金72小時時機，將受困民眾盡早救出。

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受傷送醫。災害搶救進入黃金72小時最後關鍵，有住處難以進入、有地方甚至仍被淹沒，光復溪、馬太鞍溪交接處可能是失聯處，由於洪水沖斷，影響多處橋梁與道路，災區交通受阻，救援部隊除徒步進入外，空勤總隊也動員直升機吊掛協助救災；軍警消人力分組深入災區，針對失聯人口展開地毯式搜索，同時設置臨時指揮所協調物資分配與災民安置。

國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影
救援人員開怪手清淤，希望能盡早挺進災區。記者劉學聖／攝影
救援人員開怪手清淤，希望能盡早挺進災區。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

影／花蓮洪災嘉邑行善團來了！ 百人車隊帶重機具清理災區

台中特搜帶2犬奔433公里馳援花蓮 昨夜抵達沒休息投入光復鄉救災

影／救援人員開怪手災區清淤開挖 持續搜救受困人員

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。