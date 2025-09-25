獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行救援，這架重型直升機也同時載運許多救援物資與裝備，希望能把握黃金72小時時機，將受困民眾盡早救出。

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受傷送醫。災害搶救進入黃金72小時最後關鍵，有住處難以進入、有地方甚至仍被淹沒，光復溪、馬太鞍溪交接處可能是失聯處，由於洪水沖斷，影響多處橋梁與道路，災區交通受阻，救援部隊除徒步進入外，空勤總隊也動員直升機吊掛協助救災；軍警消人力分組深入災區，針對失聯人口展開地毯式搜索，同時設置臨時指揮所協調物資分配與災民安置。 國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影 國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影 國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影 國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影 國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰弟兄與救援裝備，降落大農大富平地森林園區，準備挺進災區前線進行搶救。記者劉學聖／攝影 救援人員開怪手清淤，希望能盡早挺進災區。記者劉學聖／攝影

