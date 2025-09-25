馬太鞍溪堰塞湖溢流災情 慈濟動員深入災區清掃

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，慈濟基金會投入復原工作，除了設立關懷據點、醫療站等關懷受災鄉親，今天也動員匯聚光復火車站進行首波清掃工作，清除溢流帶來的淤泥。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，根據中央災害應變中心統計，截至25日上午7時，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成14人死亡、52人受傷，失聯人數31人，更有超過600人被迫住在收容所、有家歸不得。

慈濟基金會昨天啟動救援行動，除與當地政府商討災後復原工作，並於安置點、前進指揮所等地設立關懷據點、醫療站，關懷受災鄉親外，今天也展開動員清掃工作，一早就有來自各地慈濟人匯聚於光復火車站，進行第一波的清掃工作。

慈濟表示，在颱風來臨前，已提供福慧床、隔屏、毛毯等物資給預定受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響的鄉鎮，因光復鄉受災嚴重，昨天也分別從台東、玉里、瑞穗、花蓮市區等地將物資送到光復鄉。

後續災區交通陸續恢復，也從花蓮、玉里送來熱食與物資，並於光復糖廠的中央前進指揮所設立服務據點，作為災民關懷與志工協調中心，統籌物資發放、安心家訪及資訊交流。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，慈濟會分別入戶進行清理打掃，首先先就光復車站前的2區清掃，目前淤泥慢慢在乾燥中，越乾會越難清理，因此希望盡快清掃，但目前面臨的挑戰是有電沒有水，許多居民長者雖然都自行清理，但一個人能力有限，只能做非常局部的清理，目前公共區域已經有政府、軍隊清理，慈濟希望能盡快幫助災民，恢復家園。

慈濟基金會指出，慈濟邀約各界投入災區清掃工作，預計第一波動員災區清掃時間為今天至29日的9時至17時，每日集合於光復火車站門口，考量災區現況，請自備裝備雨鞋、防曬用品、飲用水、環保餐具、點心或能量補給品，並穿著合適服裝、注意自身安全，慈濟將視天候狀況與需求調整行程，敬請事先洽慈濟報名。

