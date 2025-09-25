影／光復鄉佛祖街積水太深開挖受阻 他苦等8旬岳母屍體⋯曝這事

快訊

聯合報／ 記者翁至成王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉佛祖街現場傳出有溢流風險，大型機具和人員相繼撤退。記者翁至成／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，住在佛祖街平房的85歲獨居黃姓老婦一度被疏散，但當天又回家拿東西睡覺，不幸罹難。救災單位今早6點多出動大型機具開挖，無奈平房位處低窪處，每開挖一次就會引發積水四散相當不順，由於水位相當高，越深入越深、超過一個成年人高度，考量有溢流風險，目前大型機具撤退、人員疏散，待評估新方法再前進救災。

黃婦的女婿就是光復人，儘管大家都撤退，他還待在現場不離去，他表示當晚回來佛祖街看岳母時，就在大門看到屍體，報警後警方稱不能移動屍體，一度待在現場等候，孰料始終沒等到警察到場，後來水又淹起來自己被受困，跑上平房屋頂求援，直到凌晨3點多才獲救。

他餘悸猶存說，水真的太深了，更大讚屏東的消防隊員太勇了，水都到脖子了還是把他救出來。他表示，一直很關心岳母情況，昨天到現場完全無法進入，今天能慢慢前進，已經「有進度」，而現在停止開挖，就只能等待。

花蓮洪災，光復鄉佛祖街老婦溺斃，死者女婿到場關心岳母何時被救出。記者翁至成／攝影
