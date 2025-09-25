影／堰塞湖洩洪龐大泥砂墊高馬太鞍溪床 鳳林鎮堤頂「滿出水」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外聯外道路上，地面開始積水，周邊的長橋里綜開段岌岌可危，鳳林鎮公所緊急提報應變中心、九河局，並撤離現場人車。
鳳林鎮長林建平表示，因河面土石淤積量過大，馬太鞍溪北岸往環保科技園區方向，已發生堤頂溢流。雖然目前沒有立即危險，不過為了安全起見，先將現場人車撤離，水利署已派員查看，並通報給九河局與應變中心，隨時留意注意現場情況。
