快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

影／堰塞湖洩洪龐大泥砂墊高馬太鞍溪床 鳳林鎮堤頂「滿出水」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外，地面開始積水。影／鳳林鎮公所提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外，地面開始積水。影／鳳林鎮公所提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外聯外道路上，地面開始積水，周邊的長橋里綜開段岌岌可危，鳳林鎮公所緊急提報應變中心、九河局，並撤離現場人車。

鳳林鎮長林建平表示，因河面土石淤積量過大，馬太鞍溪北岸往環保科技園區方向，已發生堤頂溢流。雖然目前沒有立即危險，不過為了安全起見，先將現場人車撤離，水利署已派員查看，並通報給九河局與應變中心，隨時留意注意現場情況。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外，地面開始積水。影／鳳林鎮公所提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外，地面開始積水。影／鳳林鎮公所提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮堰塞湖災情14死31失聯84傷 中央災變中心：水電今將全恢復

撤離人數600變8000…成堰塞湖洪災箭靶 花蓮縣府員工談過程：很寒心

堰塞湖洪水垃圾全沖來家門口！光復鄉民求援：已經開始發臭了

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

影／光復鄉佛祖街積水太深開挖受阻 他苦等8旬岳母屍體⋯曝這事

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，住在佛祖街平房的85歲獨居黃姓老婦一度被疏散，但當天又回家拿東西...

影／堰塞湖洩洪龐大泥砂墊高馬太鞍溪床 鳳林鎮堤頂「滿出水」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，帶來龐大泥沙砂石，整個河床墊高，沒想到北端鳳林鎮發生堤頂溢流，溪水不斷從堤頂流到堤防外聯外道路上...

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。