快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

嘉雲兩縣支援花蓮救災 出動特搜隊捐2萬瓶消毒水

中央社／ 嘉義縣25日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流造成嚴重傷亡並有多人失聯，嘉義縣府今天出動消防局特搜隊及環保局人車，前往花蓮支援救災；雲林縣則捐2萬瓶消毒水等物資、支援機具協助清理環境。

嘉義縣支援花蓮救災人員，包括特搜隊員及環保局人車，今天上午整裝從消防局出發，縣長翁章梁特來送行，期許他們順利完成任務。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣出動特搜大隊及環保局，希望在災後復原及搶救人命盡一份心力；台灣救災體系彼此互相合作，就像颱風丹娜絲很多縣市來到嘉義幫忙，代表行政能量整合與付出，對台灣有正面影響。

另外，雲林縣則調度民間大小機具30台及人力、捐贈2萬瓶漂白水（約6000公升）協助清理環境；雲林縣農會也捐贈200箱飲用水及相關物資，馳援花蓮縣光復鄉災區。

雲林縣長張麗善指出，這批消毒水將由花蓮縣政府統籌調度，並結合當地清潔隊與志工投入環境復原，雲林透過物資支援展現關懷，共同協力降低病媒蚊孳生風險。

翁章梁與張麗善皆捐1個月薪水救災，協助災民重建家園、盡速恢復日常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／嘉義縣特搜大隊挺進花蓮救災 縣長翁章梁將捐1個月所得

嘉縣番路鄉僅1家西醫診所與藥局 公私協力今挹注設備添量能

堰塞湖溢堤重創花蓮光復鄉 雲林出動大型洗街車助清理

成功嶺役男射擊受傷 翁章梁關心嘉義子弟

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。