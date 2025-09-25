嘉雲兩縣支援花蓮救災 出動特搜隊捐2萬瓶消毒水

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流造成嚴重傷亡並有多人失聯，嘉義縣府今天出動消防局特搜隊及環保局人車，前往花蓮支援救災；雲林縣則捐2萬瓶消毒水等物資、支援機具協助清理環境。

嘉義縣支援花蓮救災人員，包括特搜隊員及環保局人車，今天上午整裝從消防局出發，縣長翁章梁特來送行，期許他們順利完成任務。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣出動特搜大隊及環保局，希望在災後復原及搶救人命盡一份心力；台灣救災體系彼此互相合作，就像颱風丹娜絲很多縣市來到嘉義幫忙，代表行政能量整合與付出，對台灣有正面影響。

另外，雲林縣則調度民間大小機具30台及人力、捐贈2萬瓶漂白水（約6000公升）協助清理環境；雲林縣農會也捐贈200箱飲用水及相關物資，馳援花蓮縣光復鄉災區。

雲林縣長張麗善指出，這批消毒水將由花蓮縣政府統籌調度，並結合當地清潔隊與志工投入環境復原，雲林透過物資支援展現關懷，共同協力降低病媒蚊孳生風險。

翁章梁與張麗善皆捐1個月薪水救災，協助災民重建家園、盡速恢復日常生活。

