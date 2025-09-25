快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

聽新聞
0:00 / 0:00

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

聯合報／ 記者王燕華王思慧翁至成張策／花蓮即時報導
高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」挨戶尋找生機。記者林保光／翻攝
高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」挨戶尋找生機。記者林保光／翻攝

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

中央災害應變中心前進協調所今天上午10時說明救援進度，經濟部次長賴建信表示，上午9時15分接獲通報，死亡人數增加一人，為15人，救出633人。另據消防署統計，還有32人傷、31人失聯。

消防署表示，截至目前為止，共有7個縣市8個單位的消防人力投入救災，人員有417人，發生到目前為止，救出633人，死亡人數統計15人，受傷32人，失聯31人。還有台中、台南還在趕往現場協助搜救，因為現場很多屋內門口被土砂堵住，在做失聯名單清查時，必須破壞門窗及清除土砂，速度會比較慢一點，總共動員的人車次有777人。

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖 台灣最強空拍機出動一架3.3億元功能一次看

花蓮堰塞湖災情14死31失聯84傷 中央災變中心：水電今將全恢復

影／嘉義縣特搜大隊挺進花蓮救災 縣長翁章梁將捐1個月所得

花蓮堰塞湖洪災「垂直避難」 律師揭2問題：1情況要強制撤離

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。