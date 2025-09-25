聽新聞
中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者
花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。
中央災害應變中心前進協調所今天上午10時說明救援進度，經濟部次長賴建信表示，上午9時15分接獲通報，死亡人數增加一人，為15人，救出633人。另據消防署統計，還有32人傷、31人失聯。
消防署表示，截至目前為止，共有7個縣市8個單位的消防人力投入救災，人員有417人，發生到目前為止，救出633人，死亡人數統計15人，受傷32人，失聯31人。還有台中、台南還在趕往現場協助搜救，因為現場很多屋內門口被土砂堵住，在做失聯名單清查時，必須破壞門窗及清除土砂，速度會比較慢一點，總共動員的人車次有777人。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
