中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

中央災害應變中心前進協調所今天上午10時說明救援進度，經濟部次長賴建信表示，上午9時15分接獲通報，死亡人數增加一人，為15人，救出633人。另據消防署統計，還有32人傷、31人失聯。

消防署表示，截至目前為止，共有7個縣市8個單位的消防人力投入救災，人員有417人，發生到目前為止，救出633人，死亡人數統計15人，受傷32人，失聯31人。還有台中、台南還在趕往現場協助搜救，因為現場很多屋內門口被土砂堵住，在做失聯名單清查時，必須破壞門窗及清除土砂，速度會比較慢一點，總共動員的人車次有777人。 花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日下午溢流，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。記者劉學聖／攝影

